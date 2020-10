Escultura y fotografía, protagonistas en las becas artísticas de Novos Valores 2020

Cuatro jóvenes artistas, Andrea Dávila Rubio, con la obra "I wish you'd rub your quills against my stomac"; Nuria Rodríguez Figueiredo, con "Voltar"; María del Mar Ramón Soriano, con "Homeworks"; y Alejandro Rego Díaz, con "Representación nº3. La mano del artista", fueron seleccionados ayer por el jurado del concurso-exposición Novos Valores, que en esta edición 2020 premia tres propuestas escultóricas y una composición fotográfica.

Sus autores han partido de inspiraciones dispares (desde la mirada humana al confinamiento, la infancia o la relación entre cuerpo, piel y escultura) y emplean materiales también diversos, como la resina de poliéster a la cerámica vidriada. Recibirán una beca de 7.500 euros para la ampliación de sus estudios artísticos.

Se presentaron 38 obras en esta edición de Novos Valores que incorporó novedades. Cambió el protocolo de selección y se ofreció al jurado la posibilidad de elegir hasta 25 piezas para la exposición, que evaluó en un primer momento a partir de las fotografías presentadas en las memorias de trabajo, y finalmente escogió 21. Una vez instaladas en sala, ya que la exposición abrirá sus puertas mañana en el Sexto Edificio del Museo, decidió los trabajos ganadores.

También se modificaron este año las bases para limitar a 35 años la edad máxima permitida entre los autores con la idea de "mantener el espíritu de la convocatoria de premiar y promover el inicio de la carrera artística", indican los organizadores.

Éstos destacan la "abrumadora mayoría de mulleres presentes" en la nueva entrega de la exposición, "siendo protagonistas de cuatro quintas partes"; y el peso en la misma de la escultura, siete de las obras escogidas frente a las cuatro de fotografía, tres de pintura y grabado, dos instalaciones, un vídeo y un dibujo.

Las piezas premiadas y las otras 17 seleccionadas por el jurado se exhibirán a partir de mañana y hasta el 15 del próximo mes. La elección, aseguró el director del Museo, José Manuel Rey, no resultó fácil porque "aunque fueron menos que en otras ediciones", los autores realizaron "propuestas muy interesantes en las diferentes disciplinas artísticas".