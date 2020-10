Dos positivos en el IES Sánchez Cantón, una profesora y una alumna del CGTD

Preocupación en el IES Sánchez Cantón de Pontevedra por dos casos positivos de Covid-19. Se trata de una profesora del instituto y de una alumna del adscrito Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Hay, además, en cuarentena tres compañeros de la joven del CGTD, así como otra docente del instituto de la calle Reina Victoria.

Así lo comunicó ayer lunes, festivo, la dirección al profesorado, así como a las familias.

La primera noticia llegó por la mañana, cuando la propia directora, Rocío Vieites, hizo saber a las familias a través del espacio de avisos en la plataforma oficial Abalar, que una profesora del centro había dado positivo durante el fin de semana. Se trata de una docente que imparte clases a tercero y cuarto de la ESO.

Indicó que a raíz de la apertura de este expediente sanitario, la Jefatura Territorial de Sanidade había solicitado el pasado domingo la colaboración del equipo Covid del instituto para analizar los posibles casos estrechos de la docente, "que se elevan a casi 200 personas de esta comunidad educativa".

En todo caso, tal y como transmitía Vieites en un principio, las autoridades pertinentes habían decidido "que por el momento no es necesario poner en cuarentena a ninguno de esos posibles casos estrechos". Esto se debe, añadía, a que en el centro se están cumpliendo las medidas de seguridad y prevención contra la pandemia, como el empleo constante de la mascarilla, la ventilación, la higiene de manos y el distanciamiento social de 1,5 metros entre el alumnado y el profesorado.

Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer actualizaba la información asegurando que ya eran dos los positivos. Que al de la profesora se unía el caso de una alumna del CGTD.

Asimismo, indicaba que a raíz de ambos, tres compañeros de la estudiante deportista y otra docente del instituto habían sido puestos en cuarentena.

Hay que recordar que el IES Sánchez Cantón es uno de los que más alumnado tiene en Pontevedra, más de un millar de estudiantes, incluidos los del CGTD.

El positivo del IES Sánchez Cantón, el primero del que se tiene noticia en el centro, llega en un momento delicado para el instituto, en pleno conflicto por la no presencialidad absoluta de las clases de Bachillerato debido a la pandemia de la Covid.

Las familias de alumnos siguen a la espera de que desde la dirección del centro y la Consellería de Educación les comuniquen que va a ocurrir este curso, ya que ellos siguen peleando para que el cien por cien de las horas lectivas tengan carácter presencial.

Actualmente, no es así, ya que el elevado número de estudiantes de Bachillerato, unos 300, ha llevado a la Xunta y al propio centro a optar por una fórmula mixta al no ser posible respetar las distancias de seguridad por la Covid. Así, los alumnos solo asisten al instituto a tres de las seis horas diarias. Las otras tres las realizan a través de tareas en sus domicilios que ellos mismos deben realizar, ya que no son con teledocencia.

Las familias reclaman para sus hijos presencialidad total, ya que este método supondrá, aseguran, "un agravio comparativo para los estudiantes respecto a los de otros centros de Galicia", máxime de cara a la celebración de la ABAU, antigua selectividad.