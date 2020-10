Estafado en Marín con un falso empleo en Palma de Mallorca

La Policía Nacional advierte de que ha detectado en la comarca de Pontevedra una estafa realizada a través de Internet mediante una falsa oferta de empleo en Palma de Mallorca. Los timadores exigen a la víctima una serie de transferencias por la realización de supuestos trámites para poder ser contratado.

Según explican desde la Comisaría, los timadores solicitan al internauta el ingreso de cierta cantidad de dinero con la excusa de cubrir el coste de gestiones administrativas, contrato de arrendamiento, dos meses de fianza, un mes de antelación y un seguro para hacer una limpieza diaria con ozono en la habitación.

En el caso de Pontevedra, los pagos fueron realizados por el denunciante a través de la banca on line y llegó a realizar ingresos por valor de 850 euros.



La investigación comenzó el pasado 3 de octubre con la denuncia interpuesta, en comisaría local de Marín, por una persona que había sido víctima de una estafa al acceder a una oferta de trabajo en Palma de Mallorca a través de un conocido portal de compra y venta.