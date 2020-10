A la espera de que se resuelva el conflicto de la semipresencialidad

El positivo del IES Sánchez Cantón, el primero del que se tiene noticia en el centro, llega en un momento delicado para el instituto, en pleno conflicto por la no presencialidad absoluta de las clases de Bachillerato debido a la pandemia de la Covid.

Las familias de alumnos siguen a la espera de que desde la dirección del centro y la Consellería de Educación les comuniquen que va a ocurrir este curso, ya que ellos siguen peleando para que el cien por cien de las horas lectivas tengan carácter presencial.

Actualmente, no es así, ya que el elevado número de estudiantes de Bachillerato, unos 300, ha llevado a la Xunta y al propio centro a optar por una fórmula mixta al no ser posible respetar las distancias de seguridad por la Covid. Así, los alumnos solo asisten al instituto a tres de las seis horas diarias. Las otras tres las realizan a través de tareas en sus domicilios que ellos mismos deben realizar, ya que no son con teledocencia.

Las familias reclaman para sus hijos presencialidad total, ya que este método supondrá, aseguran, "un agravio comparativo para los estudiantes respecto a los de otros centros de Galicia", máxime de cara a la celebración de la ABAU, antigua selectividad.