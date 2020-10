El Concello tiene el proyecto del nuevo parque de Placeres pero espera la autorización de Costas

El Concello tiene "bastante avanzado" el proyecto del nuevo parque de Placeres, en los terrenos anexos a la depuradora, si bien espera la autorización de Costas para poder aprobarlo definitivamente y contratar su ejecución.

La asociación de vecinos Estriceres recuerda que este proyecto, -que en el barrio se denominó "Campo da Dignidade" por el rechazo social que suscitó la ampliación de la depuradora en los terrenos anexos- se anunció "hace más de un año y medio" y desde entonces no se ha avanzado nada.

El proyecto realizado por el Concello ya se remitió a Costas del Estado para su autorización, ya que se realizaría en un terreno de titularidad de esta administración, pero no se ha recibido ninguna respuesta al respecto.

"Parece que a Costas no le interesa que se haga, ya que siempre son peros, peros y más peros; ahora el pero es saber de qué material será la fuente", se quejan desde la asociación de vecinos, que recuerda que sin la autorización de este organismo no se podrá hacer la obra.

"Ratas y pulgas"

"Mientras tanto, los vecinos aguantando plagas de ratas, pulgas, garrapatas y hierbajos más altos que personas", añade la asociación vecinal, que denuncia que mientras no se da autorización al parque público, sí se permite instalar en este terreno tuberías, casetas y material de obra para la ampliación de la depuradora y otros elementos similares.

"Parece que a Costas no le interesa que se haga nada, ¿por qué?, ¿qué intereses tendrán?, ¿por qué los vecinos no podemos disfrutar de, Campo da Dignidade?. Otro organismo al que no le interesa este pueblo", lamenta esta asociación de vecinos.

Por su parte, el concejal delegado para la parroquia de Lourizán, Alberto Oubiña, asegura que el gobierno local tiene el proyecto "bastante avanzado" y que está a la espera de la autorización de Costas para licitarlo.

Espacios de juego y deporte

Este proyecto del "Campo da Dignidade" contaría con espacios de juego, senderos para el deporte y estaría separado visualmente de la EDAR.

La idea nació a finales de 2018 en una de las asambleas vecinales que cada domingo celebraban los miembros de la Plataforma contra la ampliación de la depuradora de Lourizán y posteriormente fue aceptada por el gobierno local de Pontevedra.

El planteamiento que se hizo entonces consistía en solicitar a Costas la cesión del terreno en el que inicialmente se planteó una posible ampliación de la EDAR, adelantándose así a la Xunta de Galicia para dar uso a ese suelo. La propuesta de creación de este parque contó además con el voto favorable de todos los grupos municipales en el pleno celebrado en noviembre de 2018.