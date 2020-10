Sanxenxo recurrirá al Supremo el pago de 9,9 millones a la familia Rocafort

El Concello de Sanxenxo recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia sobre el recurso de expropiación de la familia Rocafort. La última sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia admite parcialmente la expropiación de la parcela,que está próxima al paseo de Silgar. El fallo admite en parte el recurso de la familia valorando los 1.750 metros cuadrados de la zona verde más los 728 del vial das Cunchas en 9.9 millones de euros. Esto supone más del doble de la valoración, hecha inicialmente por el jurado de expropiación de Galicia, que era de 4,2 millones.

Una sentencia que en palabras del alcalde de la localidad, Telmo martín, "no podemos compartir ni entender por este cambio de criterio". Cabe recordar, además que en esta expropiación inicialmente se discutía sobre la parcela verde. La familia siempre quiso reclamar los viales circundantes a la zona y el Supremo en 2018 incluyó la valoración de los viales, por lo que la cuantía a expropiar pasó a ser de 2.964 metros cuadrados (zona verde y accesos).

En este sentido, el Concello señala que dicha parcela fue calificada como zona verde en 1990 y viene a ser el restante de una superficie mayor en la que la familia Rocafort construyó diez edificios. El primero de ellos, Villa Vicaño, tiene la entrada principal por la Rúa das Cunchas, con licencia en 1974, por lo que el Concello entiende que dicha vía es pública ya que da acceso a todos esos edificios. Además la familia vendió una parcela para construir otro edificio cuya única entrada es por la misma calle, por lo que no puede ser privado ya que también hay una cafetería en la vía que no podría tener licencia.

María Deza, primera teniente de alcalde explica que no se entiende tal diferencia entre la valoración del jurado de expropiaciones de Galicia (1.638 euros por metro cuadrado) y la del perito para la sentencia (3.837 euros por metro cuadrado). Este pleito se inició en 2011, por aquel entonces la familia pedía 47.4 millones de euros , que años más tarde rebajaron a 35.2 millones. Para poner perspectiva, Martín recuerda que por la zona verde de Punta Vicaño de 21.000 metros cuadrados Sanxenxo pagó algo más de 7 millones.

Por último señala que los Rocafort desde 1974 "se hicieron propietarios privados y públicos de un zona, no se puede cuestionar la acción del Concello entonces porque eran los años que eran. Y hay muchas cosas no se entienden, pero si haces edificios tienen que dar a un vial público, sino no puedes obtener licencias", por lo que no entiende este punto argumentario de la sentencia.