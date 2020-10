Un hashtag para visibilizar las capacidades individuales

"Todos formamos parte de una misma sociedad y cada uno debe aportar su granito de arena para lograr entre todos una convivencia mejor y un mundo más justo". Son palabras de un usuario de Amencer-Aspace en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que este año se ha centrado en la reivindicación de los derechos de este colectivo bajo el lema #UnFuturoMejor. Tres de los usuarios de la asociación comparten con FARO sus deseos y luchas.

Visibilización de necesidades, defensa de derechos y reivindicación de capacidades centraron la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral en la sede de Amencer-Aspace de Pontevedra en Campolongo.

Algunos de sus usuarios analizan para FARO cuáles son sus demandas y deseos, con un mensaje muy claro: que todos somos personas y tenemos derecho a #UnFuturoMejor, el hashtag utilizado en la campaña de este año.

"Este año queremos reivindicar nuestros derechos. El Día Mundial de la Parálisis Cerebral es un día para reivindicar y visibilizar nuestra problemática", asegura Julio Arosa, uno de los usuarios de Amencer-Aspace, una definición que comparten otros dos compañeros, Antonio Ares y Rosa María Blanco, que destaca que "es un llamamiento a la sociedad que nunca nos cansaremos de hacer todos juntos".

Entre las principales reivindicaciones de las personas con parálisis cerebral, destaca la de que haya más recursos específicos, como residencias, así como "que se dote de suficientes recursos económicos a las entidades para llevarlas a cabo y para su subsistencia", indica Julio Arosa, y "para que las asociaciones nos puedan ayudar a llevar una vida mejor en sociedad", añade Antonio Ares.

"Reivindicamos y planteamos alas administraciones y a los políticos que cuenten con nosotros, que tenemos nuestros derechos y necesitamos ayudas, más recursos económicos para poder mantener nuestras entidades, centros de día, residencias, colegios de educación especial, centros especiales de empleo... y ayudas para sacarles a nuestras familias algo de sobrecarga, tanto económica como social", resume Rosa María Blanco.

Este último aspecto quedó en especial evidencia durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19: "muchos de nosotros nos dimos cuenta de que nuestras necesidades son cada vez más y de lo importante que son las asociaciones por lo mucho que aportan para ayudarnos a formar parte de una sociedad que también nos pertenece".

Para que los prejuicios no eclipsen a las personas con parálisis cerebral, recuerdan que lo importante son las "diferentes capacidades". "Queremos que nos vean como personas útiles", afirma Antonio Ares, mientras que Julio Arosa recalca que es importante destacar "las capacidades y no las limitaciones". "Tenemos un deseo en común: ser uno más. Y esto también lo digo por las personas con muchas más necesidades, no es justo estar apartado de la sociedad", expresa Rosa María Blanco.

El mensaje de todos ellos para el resto de la sociedad es de esperanza. "Hacia un futuro mejor con una mayor participación de las personas con parálisis cerebral", señala Julio Arosa. "Todo el mundo defiende sus derechos, a nosotros nos cuesta un poco más, pero no por eso nos damos por vencidos y buscamos caminos alternativos", dice Rosa. "Todos formamos parte de una misma sociedad y cada uno debe aportar su granito de arena para lograr entre todos una convivencia mejor y un mundo más justo", concluye Antonio Ares.