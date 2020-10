Correos fraudulentos, los más habituales

Un supuesto correo electrónico de parte del banco, de una empresa de reparto o de un organismo público son las tres formas más habituales con las que los ciberdelincuentes se hacen con las tarjetas bancarias de sus víctimas, una estafa conocida como 'phishing'. "Se trata de un correo malicioso que altera el dominio de la red y engaña al usuario con una url falsa para suplantar la identidad de un organismo o una empresa. Lo más común es recibir correos que solicitan un pago para desbloquear una tarjeta de crédito, recibir un paquete o pagar una multa", explicó Roberto González. "Lo que recomendamos es no aportar nunca los datos personales o bancarios y actuar igual que en la vía pública cuando un desconocido solicita información personal. Si hay que hacer un pago a través de una página web, que veriquen que es auténtica y que usen un medio de pago garantizado y seguro", insistió.

Otro de los casos más comunes son los cargos fraudulentos, más difíciles de perseguir. "Son importes que muchas veces son previamente autorizados por el usuario, en las condiciones de aceptación de un servicio, en esa letra pequeña que no leemos. Él no es consciente de la autorización, pero existe, y entonces no es delito".

Por último, el representante del SUP resaltó la importancia de concienciar sobre la vigilancia a los menores frente al uso de internet, que pueden ser objeto de sexting o ciberbullying, ante lo que pide la implicación de los padres.