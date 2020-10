Piden el cese de la gerencia del CHOP en pleno "caos controlado" de Urgencias

Dos concentraciones reclamaron esta mañana ante los hospitales públicos de Pontevedra el cese de la gerencia del CHOP "por incompetencia manifiesta por falta de acción y omisión". Convocadas por los sindicatos Prosagap, Co-Bas y CESM, contaron con la participación de decenas de trabajadores que aseguran estar "hartos" y "con un desánimo tremendo". "Porque no están maltratando y esto es insostenible", en palabras e Enrique Marra, médico de Urgencias del Hospital Provincial y portavoz de CESM.

Los sindicatos tienen una tabla reivindicativa con diez puntos que les han llevado a retomar las movilizaciones que iniciaron el pasado mes de abril en defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del área y "en defensa del derecho de todos los ciudadanos a la sanidad pública, universal y gratuita".

"Tenemos problemas con la ley de prevención de riesgos laborales, no se nos dan las protecciones adecuadas. El contagio no es solo por gotículas, sino también por vía aérea. En sitios de especial importancia como UCI, Urgencias, Diálisis, pedimos por lo menos dos FPP2 por turno de trabajo", reclaman.

Además, se mostraron especialmente preocupados por la situación del servicio de Urgencias deMontecelo, donde ya hay nueve positivos por Covid-19 y al menos otras cuatro personas en cuarentena.

"Urgencias está en el caos controlado. Hay seis médicos positivos en casa, un médico residente positivo y dos enfermeras. No hay contratación porque no hay médicos para contratar", se lamentó Marra mientras de fondo otros trabajadores coreaban cánticos como "Menos directores, más trabajadores".

"El jefe de servicio de Urgencias ha reclamado repetidamente esto a la dirección, que se ha negado a recibirle", añadió.

"La gente que está prestando el servicio está doblando turnos y haciendo lo que pueden. Llegará un momento en que esto reviente. Es un foco intrahospitalario, aunque el primer caso inicial fue un contacto en el ámbito familiar, ha sido un foco en el puesto de trabajo diga lo que diga la dirección. Es algo falso, no nos lo pueden rebatir", concluyó.

Reivindicaciones



En este sentido exigen que todos los centros del área dispongan de sistemas de ventilación mecánica para cumplir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y, que en los centros con ventilación natural se garantice la renovación efectiva del aire.



Los representantes sindicales consideran también que es imprescindible reforzar con personal y medios materiales suficientes los servicios que están en primera línea de lucha contra la pandemia como Atención Primaria (ordinaria y PAC), Urgencias, UCI y plantas de hospitalización de pacientes Covid-19.

Ven necesario y urgente recuperar una Atención Primaria digna dotada con personal suficiente y un presupuesto que permita el desarrollo de un plan estratégico para prestar la atención adecuada a los pacientes de manera presencial y con apoyo telemático.



En cuanto a la Atención Especializada hacen especial hincapié en que se eviten las derivaciones a hospitales privados, para lo que proponen la publicación quincenal en la intranet del CHOP de los números reales de personas en listas de espera quirúrgicas, pruebas complementarias, primeras consultas o revisiones para poder elaborar y concertar un plan con cada servicio para resolver el problema de las listas.



En su decálogo de demandas, las tres centrales sindicales inciden en sus reivindicaciones sobre los contratos dignos, la estabilidad en el empleo, la aprobación de la OPE de 2020 y la ejecución de los acuerdos y convocatorias ya iniciados para tratar de acabar con la precariedad y reducir la tasa de temporalidad al 8%.

Avanzar en la negociación para extender la carrera profesional a interinos y eventuales en todas las categorías profesionales es otra de sus demandas, como también lo son la jornada laboral de 35 horas semanales, la recuperación de los días de libre disposición y la aplicación de los días 24 y 31 de diciembre como festivos.