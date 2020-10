El empresariado local propuso alternativas al cierre de Reina Victoria que el edil no escuchó

Los representantes de la Cámara de Comercio, Aempe, Asociación de Jóvenes Empresarios, Asociación de Hoteleros, Asociación de Joyeros y relojeros y comerciantes del entorno de Reina Victoria, que asistieron a la reunión con el concejal de Obras, Demetrio Gómez, subrayan su "absoluto apoyo a cualquier medida para la lucha contra el Covid-19".

Aclaran además que no se planteó el cierre total de la calle Palamios como solución alternativa y sí se propuso el cierre de la zona acotada con bolardos perteneciente a Palamios, por ser la más cercana a la entrada trasera del Sánchez Cantón y coincidir con el espacio que habían solicitado previamente desde el instituto. La circulación se restringiría a residentes, garajes y servicios, explican. Se pusieron sobre la mesa, explican, más alternativas al cierre de Reina Victoria, como la eliminación de los bolardos que no garantizan la seguridad ni el distanciamiento de los jóvenes, que se encuentran sin vigilancia. En su lugar, se planteó la posibilidad de contratar a personal voluntario o destinar a efectivos de la policía local para que con su presencia durante los periodos de salida o entrada del centro controlen el cumplimiento de las medidas de seguridad. De esta forma se mantendría el tráfico como hasta antes del cierre, con la excepción controlada de los momentos de paso del alumnado.

Expresan su descontento con el trato recibido por Gómez, "que no solo se mostró poco colaborativo al no proponer ninguna solución, sino que nos llegó a acusar de no considerar el Covid-19 un problema suficientemente grave como para cerrar una calle".