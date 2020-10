Pontevedra estrena su Km 0 turístico

Una señal de color rojo y cuatro metros de altura señala desde este martes en la Plaza de España el Km 0 desde el que nacen las principales rutas turísticas, naturales e históricas que se pueden realizar en el ayuntamiento de Pontevedra y en la comarca. El hito, inaugurado por los promotores de la idea, los concejales socialistas Yoya Blanco e Iván Puentes, fue instalado frente las Ruinas de Santo Domingo, al lado de las señales turísticas ya existentes (que también serán actualizadas), y cuenta con un código QR que enlaza con la web de la Concellería de Desenvolvemento Sostible y ofrece información detallada de todos los espacios referenciados en el mismo, incluyendo su geolocalización, extensión, grado de dificultad y mapa de la ruta.

El monolito fue diseñado con el objetivo de marcar el punto de partida de los diversos recorridos y poner en valor su riqueza natural, histórica y patrimonial, desde la Alameda y As Palmeiras, el barrio da Moureira, Xunqueira de Alba, Illa das Esculturas, río dos Gafos, centro histórico, ría de Pontevedra, el Lérez y los roteiros Castelao, Sarmiento, Pintos y Bolechas hasta el Camiño Portugués, Pazo de Lourizán, Pontillón do Castro, la ensenada de San Simón, Santa María de Xeve, Pontesampaio, los ríos Verduxo y Almofrei, As Mouras (Salcedo) o la Serra da Fracha.

Según señaló el concejal de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Iván Puentes, "fue concebido como un hito de alta visibilidad, que mide 3 metros de alto y que va elevado otro metro del suelo, y cuya superficie es de color rojo, lo que lo convierte en un punto de referencia de fácil localización para las personas que participen en las rutas".

Aunque su forma está inspirada en los iconos de localización de los mapas electrónicos, se estilizó al máximo la tradicional lágrima invertida para que el monolito ganara prominencia visual y elegancia y, al mismo tiempo, no molestara en este espacio de elevado tránsito de turismo urbano que es la Plaza de España.

La concejala de Promoción Económica y Turismo, Yoya Blanco, destacó "la incomparable belleza de los recursos naturales del municipio y de su contorno", que además de estar recogidos en este Km 0 de la red de rutas turísticas, también fueron compilados por su departamento en la guía de rutas por espacios verdes, parques y jardines urbanos "Pontevedra Verde". A través de esta guía de 16 páginas, disponible para libre descarga en formato pdf compatible para dispositivos móviles en el apartado de folletos y guías de la web de Turismo de Pontevedra (reservas.visitpontevedra.com), los visitantes pueden obtener información de los espacios naturales de Interés Local (ENIL) de la Xunqueira de Alba y del río de Os Gafos, las zonas de Especial Conservación (ZEC) del río Lérez y de la ensenada de San Simón, la Illa das Esculturas, la ría de Pontevedra, el parque forestal y deportivo del Pontillón do Castro o el Jardín Botánico de Lourizán.