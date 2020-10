Ascienden a nueve los positivos por Covid entre los trabajadores de Urgencias de Montecelo

La dirección del área sanitaria de Pontevedra y el Salnés informó esta tarde de que se mantiene en aislamiento domiciliario a nueve profesionales del servicio de Urgencias del Hospital Montecelo por haber dado positivo en Covid-19. Seis de ellos son facultativos, uno es Médico Interno Residente y dos son profesionales de Enfermería. "Todos evolucionan en su domicilio tras realizárseles en pasadas fechas las pruebas diagnósticas pertinentes que permitieron identificar los nuevos casos", aseguran fuentes de la gerencia, que añaden que los profesionales de este servicio "siempre atendieron a los pacientes con las medidas de protección adecuadas para prevenir la transmisión" del virus.

"Fechas atrás un médico de Urgencias de Montecelo se contagió de Covid fuera del hospital, efectuando con posterioridad una guardia en este centro junto con otros dos facultativos desde servicio. Dado que, en la encuesta realizada, aseguraron haber mantenido siempre las medidas de precauciones requeridas, inicialmente no se les indicó aislamiento, al no ajustarse a la definición de contacto estrecho, aunque se solicitó prueba PCR de control", aclara el CHOP.

"Se definen como contactos estrechos las personas que proporcionan cuidados sin las medidas de protección idóneas y no fue este el caso, pues en la atención a los pacientes los profesionales siempre utilizaron las medidas de protección. También se denominan contactos estrechos aquellas personas que habían estado en el mismo lugar que una persona positiva, a menos de dos metros durante más de quince minutos sin las medidas de protección adecuadas", informa.

Desde que se detectó este brote, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés está efectuando cribados preventivos que abarcarán a entre 150 y 160 profesionales de este servicio del hospital Montecelo, en el que desde que inició la pandemia "solo ha habido ocho positivos por coronavirus".

Complementariamente, además de proceder la desinfectar a zona concreta, se revisará la operatividad y seguridad de los actuales circuitos y la organización de la asistencia en el servicio de Urgencias, por si es necesario potenciar algún aspecto, medida de precaución o delimitación de espacios.