El PP acusa Díaz de negarle información sobre el contrato de basuras de Ponte Caldelas

El grupo municipal del PPdeG de Ponte Caldelas reclama su derecho a acceder al expediente de contratación y a las sucesivas prórrogas firmadas por el alcalde, Andrés Díaz, con la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basura en el municipio. También se pregunta por las condiciones se encuentra la gestión del Punto Limpio, un servicio, destaca el grupo de la oposición, "que supuso una inversión de la Xunta de unos 300.000 euros y que dejó de tener horario de atención al público durante varios días a la semana".

El concejal popular Antón Xil exigió tener acceso a esa documentación presentando varios escritos por registro y en los dos últimos plenos sin que, hasta el momento, el alcalde haya accedido. Considera que se trata de una vulneración de los derechos de la oposición y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( ROF).

Los ediles populares se preguntan "cuáles son los verdaderos motivos que se esconden detrás de esta falta de transparencia y de información que vulnera también la Ley de Transparencia y Buen Gobierno así como las minimas prácticas democráticas". Aseguran "no entender" por qué se les niega "sistemáticamente el acceso la cualquier documentación" . En el caso del expediente de contratación del servicio de recogida de basura, inquieren "qué motivos espurios esconde para que un contrato que criticaba cuando estaba en la oposición no so lo mantuvo durante más de cinco años sino que lo prorrogó varias veces".