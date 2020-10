Poio Confía suma casi 100 empresas que buscan compartir experiencias y asesora

"Lo que más me gusta del proyecto es poder interactuar con otros negocios de la zona, compartir inquietudes, ver cómo lo hacen otros y no sentirte sola contra todo", resume Marga González, propietaria de O Eirado das Margaridas., uno de los negocios que se ha sumado al programa Poio Confía. Un proyecto que comenzó en junio y que ha asesorado a cerca de cien empresas.

González cuenta que conoció el programa en una visita al establecimiento después de tres meses cerrado. "Lo que más me gusta del proyecto es poder interactuar con otros negocios de la zona, compartir inquietudes, ver cómo lo hacen otros y no sentirte sola contra todo. Salen continuamente nuevas normativas y no sabes ni lo que tienes que hacer en tu negocio, alguien que te filtre esta información se agradece y te da seguridad", compartió ayer en la comparecencia que tuvo lugar ayer para hacer un balance de estos meses.

En ella la edil de Turismo, Silvia Díaz, y el concejal de Promoción Económica, Gregorio Agís, hicieron un balance de la eficacia y labor desarrollada a través de esta iniciativa, impulsada por ambos departamentos con el objetivo de crear espacios saludables y apoyar al tejido empresarial local en este nuevo contexto marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19.

En el acto también estuvieron la directora y coordinadora de Poio Confía, Mariem Filgueira; su responsable de comunicación, Inés Fernández, y el asesor Jesús Fernández, que dieron cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en estos meses. Entre los empresarios que acudieron, Marisa García, de Autoescuela Arias, expuso que el programa "ha supuesto un antes y después en materia de seguridad, pasar de la incertidumbre a sentir que hay más gente en tu situación y tiene los mismos problemas. Es un apoyo humano fundamental, porque hay días buenos y malos y sin ellos habría sido diferente.

A lo largo del verano se llevaron a cabo actividades de carácter informativo, así como revisiones de los protocolos sanitarios, asesoramiento para ayudar la reorganización de puestos de trabajo o impulso de procesos para poder continuar con la actividad en caso de que un empleado o empleada de positivo.

Sello distintivo

Uno de los aspectos a resaltar del programa fue la creación de un sello propio, a través del cual se confirmaba "el compromiso pro parte del empresariado a la hora de garantizar a la ciudadanía su esfuerzo por cumplir con las medidas decretadas por las autoridades sanitarias".

A día de hoy son casi 70 los negocios de Poio que cuentan con este distintivo. "Desde el momento en el que se levantó el estado de alarma y comenzó a retomarse la actividad empresarial teníamos claro que era preciso acercar herramientas al tejido empresarial, así como a negocios y autónomos y autónomas para poder hacer frente a la nueva normalidad", indicó Silvia Díaz.

"Desde que tuvimos las primeras reuniones informativas hubo un interés muy elevado por parte del sector a la hora de participar en esta iniciativa", afirma la concejala de Turismo, que quiso aprovechar la ocasión para agradecer de nuevo "la profesionalidad y el esfuerzo" llevado a cabo por los profesionales durante estos meses de temporada estival.

Demanda

Por su parte, el concejal de Promoción Económica se refirió a las actuaciones que se seguirán realizando en el futuro. "La demanda por parte del sector continúa siendo grande en cuestiones como asesoramiento e información, por lo que vamos a continuar impulsando iniciativas desde Poio Confía'".

Agís adelantó que en este mes de octubre tendrá lugar una tercera charla e hizo un llamamiento a todo el empresariado de Poio que cuente con empleados "y quiera ahondar en cuestiones de reorganización y en la creación de 'equipos burbuja'". Además, el edil del PSOE explicó que se está trabajando en el desarrollo del sello Poio Confía Digital, para redes sociales y espacios web de los negocios, así como en la elaboración de vídeos explicativos sobre reorganización de procesos. Además se actualizará la guía de Poio Confía, incluyendo las noticias que vayan surgiendo con respeto a la Covid-19 y se impulsará el Mapa Confía, "donde el vecindario podrá identificar a todos los negocios asesorados y que cuentan con su propio sello del programa".

Desde el gobierno de Poio se hace un llamamiento a todas las personas que tengan negocios en la villa y que "quieran resolver dudas o solicitar su sello" para que se pongan en contacto con Poio Confía, a través del teléfono 625120475 o del correo poioconfia@gmail.com.