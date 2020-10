Un mural en O Burgo para la Señora Lola

Dolores Calviño, la Señora Lola que durante décadas fue lavandera, cuidadora de los jugadores y forofa del Pontevedra C.F., se convertirá en la nueva superabuela que pinte el artista Yoseba Muruzábal, conocido por retratar a mujeres gallegas como superheroínas. Hasta el momento ha firmado 15 grandes murales que dignificaron fachadas sin vida y a los que se sumará ahora un edificio en el entorno de Pasarón.

Se trata de una medianera ubicada en el acceso al aparcamiento del estadio, en un edificio en el que residen tres vecinas "encantadas con la idea de tener a la Señora Lola", señaló el concejal e Urbanismo y Patrimonio Cultural, Xaquín Moreda, que presentó en la mañana de este viernes la intervención artística acompañada de Yoseba Muruzábal.

Éste explicó que se trata de una medianera con un acabado rugoso, chapa o uralita, sobre el que nunca había trabajado, lo que lo obligará a emplear nuevas técnicas. La idea es realizar dos grandes imágenes que sigan la línea hiperrealista del autor, ambas a partir de fotografías de la Señora Lola, una de ellas captada por el fotógrafo Miguel Vidal (en la que Dolores Calviño celebra un gol del Pontevedra C.F.) y una segunda aportada por la familia, también sonriente y vistiendo su mandil de trabajo.

Para localizar esta segunda imagen Muruzábal recurrió a las redes sociales. Tras convocar a los ciudadanos en Facebook, se puso en contacto con la familia de Dolores Calviño (su hija y sobrina están emigradas) y "me contaron la vida personal, que no se conoce", señaló el artista, de esta mujer de la que si se sabe "que fue lavandera y cuidadora de los jugadores del Pontevedra C.F, un club al que dedicó 40 años de trabajo y dedicación", como recordó Xaquín Moreda.

En justo reconocimiento, los aficionados que acudan al campo de Pasarón podrán ver las imágenes de Dolores Calviño a tamaño gigante. Serán obras en blanco y negro (ya que también las originales carecen de color) si bien también "se incluirá algo de color, una bengala para darle un punto de humor" y otras novedades "sobre la marcha", indicó el artista.

Éste iniciará los trabajos "en cuanto deje de llover", avanzó, y una vez iniciados se prolongarán "entre 5 o 10 días", de modo que sigue en el aire si el mural estará listo para el partido del próximo día 18, cuando el club granate iniciará la temporada.

Ordes, Carballo, Oleiros, Muxía, Cambre, As Pontes, Sigüeiro o Santiago son algunas de las localidades en las que Yoseba Muruzábal ha realizado sus murales gigantescos con las superabuelas, heroínas del rural gallego retratadas en murales de hasta 15 metros. Si a ellas las retrata con superpoderes y a partir de sus propias fotografías, con la Señora Lola traducirá el entusiasmo a partir de imágenes ajenas y en este caso renunciando al color que también define sus otros trabajos.

Lo han invitado a realizar sus murales de superabuelas fuera de Galicia "pero nunca las saqué fuera de Galicia", explica, ya que considera que "no tiene tanto sentido hacer algo tan personal" en localidades que le resultan más desconocidas a este artista de Cambre que reconoce no ser "muy futbolero".

El proyecto del mural dedicado a la Señora Lola entronca dos de las concellerías encabezadas por Xaquín Moreda, la de Patrimonio cultural y la de Urbanismo. En el primer caso se trata del proyecto Memoria das Mulleres, que busca no solo sacar a la luz biografías de mujeres desconocidas (de hecho la escritora Monste Fajardo trabaja ya en la de Dolores Calviño a partir de los nuevos datos suministrados por su familia) sino también sacar a esa mitad de la población del olvido y darle protagonismo en el espacio público.

Por su parte, la Concellería de Urbanismo está presente desde el Plan de Diagnose e Mellora Urbana, que localizó esta medianera en O Burgo con un nivel de prioridad de mejora de 4 puntos sobre 5 (es decir, no urgente pero si prioritaria) y al lado de Pasarón, la que fue casa de la Señora Lola durante cuatro décadas.