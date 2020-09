Moraña celebrará mañana el pleno municipal para elegir a José Cela como nuevo alcalde

Moraña celebrará mañana el pleno de investidura para proceder a la elección de nuevo alcalde, después de la renuncia de Luisa Piñeiro para asumir el puesto de delegada territorial de la Xunta en Pontevedra. El grupo de gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, presentará la candidatura de José Cela, teniente de alcalde y regidor en funciones en las dos últimas semanas.

La sesión, que coincide con la ordinaria y que también abordará la Axuda no Fogar y las subvenciones a personas con discapacidad, está fijada para las 21.30 horas y tendrá lugar en el salón de plenos. En principio, contará con la presencia máxima de diez concejales, ya que el séptimo edil del grupo municipal del PP, que será Javier Ruibal en sustitución de Luisa Piñeiro, aun no podrá tomar posesión puesto que no llegaron las correspondientes credenciales de la junta electoral. En cualquiera caso, esta cuestión no debería afectar a la elección de alcalde, ya que el grupo de gobierno tiene mayoría suficiente.