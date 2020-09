Desestigmatizar al paciente ostomizado

Bajo el lema "Pon una bolsa en tu vida!", la Asociación Socio Sanitaria de Enfermedades Inflamatorias Intestinales (ASSEII) iniciará esta semana diversas acciones de visibilización para conmemorar el Día Mundial del Paciente Ostomizado, que se celebra el próximo 3 de octubre. Con la finalidad de mostrar su apoyo a esta campaña, con la que se pretende sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre las carencias y necesidades de las personas portadoras de ostomías y desestigmatizar a los pacientes ayudándoles a normalizar su situación, la Concejalía de Bienestar Social de Pontevedra y ASSEII colgarán esteviernes en el balcón de la Casa Consistorial de la Plaza de España una pancarta reivindicativa.

Tal y como recuerda la presidenta del colectivo, Ángela Paz, "son muchas las personas a las que se les realiza una ostomía a lo largo del año". "En España existen alrededor de 100.000 personas ostomizadas y cada año se producen más de 13.000 nuevos casos, según los datos de la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SED). En la provincia de Pontevedra hay 2.000 personas con bolsas de ostomías y en Galicia 5.000".

Una ostomía es un proceso por el cual se forma una apertura o salida de un órgano a la superficie de la piel, con el objeto de recoger los desechos que produce el cuerpo humano en un dispositivo en forma de bolsa. Dicha abertura o salida recibe el nombre de estoma. A través del estoma se evacúan las heces o la orina, así como los gases que son recogidos en una bolsa.

Las principales causas por las cuales es necesario realizar una ostomía son: cáncer de colon, cáncer de recto, diverticulite con peritonite intensa, infartos intestinales, traumatismos graves de accidentes, problemas anales complejos,el cáncer de recto bajo y avanzado, tumores complejos del ano, colites ulcerosa complicada y Crohn.

El concejal de Bienestar Social, Marcos Rey, señala que "solo las personas ostomizadas saben de la dificultad de vaciar o cambiar una bolsa de ostomía, que implica que tengan que vaciar las heces u orina en los inodoros de manera regular y que, para hacerlo, algunos tengan que agacharse, otros sentarse de cara, de lado, aunque la mejor forma sería hacerlo de pie". "Tienen dificultades para vaciar la bolsa de ostomía en un aseo público, cuando se realiza el vaciamiento se pueden producir accidentes: salpicaduras, manchas, quemaduras de la piel? Pero la mayor dificultad es no tener una vida social activa, por el miedo a salir de casa y no saber ni como ni donde vaciar sus bolsas, ya que los establecimientos públicos no disponen de aseos adaptados a sus necesidades al no poder realizar operaciones de vaciado o cambio de bolsa de forma higiénica".

Ángela Paz recuerda que, en España, las normas técnicas establecidas en la legislación vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas regulan las características que deben tener los aseos públicos para que sean accesibles.