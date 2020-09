"Ahora viene una temporada baja muy dura"

-¿Cómo valora la respuesta de las administraciones?

- Desde el primer momento los ERTE fueron fundamentales, porque nosotros no sabemos cuánto va a durar esto y hay que pensar que ahora nos viene por delante una temporada baja muy dura. Dura para el sector del alojamiento, pero también para la hostelería, los bares, cafeterías, el ocio nocturno. Por eso es fundamental no dejar a ninguna parte del sector del turismo fuera de los ERTE y mantenerlos al menos hasta abril, hasta la Semana Santa. En la parte financiera es fundamental que hay ayudas y cierta relajación en los pagos. Desde que se puso sobre la mesa los préstamos ICO la mayor parte de las empresas fueron a por ellos y fue una ayuda importante, aunque no de deja de ser un endeudamiento. Traían un año de carencia y nosotros entendemos que es fundamental que se amplíe, es decir, que cuando en abril o mayo haya que empezar a devolver estos préstamos no creo que las empresas estén todavía en una situación que les permita hacer frente a eso. Creo que lo que habría que hacer es buscar la forma de que este año se puedan pagar los intereses pero no el principal. Y en el terreno fiscal igual, tiene que haber todo tipo de incentivos para que el sector pueda aguantar y no quede estrangulado. Hasta ahora ha habido que ir improvisando un poco, según venían las cosas, pero creo que ahora es fundamental mantener este tipo de ayudas para poder aguantar.

- ¿La crisis ha afectado de manera diferente a los establecimientos según su categoría?

- Creo que afectó de forma parecida a todas las categorías. Sí se notó mucha demanda en los apartamentos turísticos, que no son los apartamentos de uso turístico, que es otra cosa. Pero ambos han tenido mucha demanda. Mucha gente buscó esa independencia, o esa seguridad.