Sanidade reconoce que la pandemia de la Covid-19 en Pontevedra "no está bajo control"

"La tasa incidente, con una ligera bajada, sigue siendo importante, lo que indica que el brote no está bajo control y el porcentaje de positividad refiere que la transmisión sigue siendo importante". El informe de la Dirección Xeral de Saúde publicado en la segunda edición del DOG de la jornada del pasado miércoles no puede ser más contundente. Así, la Consellería de Sanidade reconoce que la pandemia en el área sanitaria no está a raya, siendo los concellos de Pontevedra, Poio y Vilaboa los que siguen presentando la mayor tasa de incidencia, "además, de casos de manera diaria", tal y como admite la Xunta en el documento oficial.

En las últimas horas, en Pontevedra e O Salnés se han detectado un total de 39 contagios y ya son 760 los casos activos por Covid-19 los que acumula el área sanitaria, 24 más con respecto a la jornada del 23 de septiembre. Asimismo, permanecen ingresados un total de 20 pacientes con coronavirus en los centros hospitalarios de la zona.

En concreto, 12 se encuentran en las plantas de hospitalización de Montecelo, dos en el QuirónSalud Domínguez y el hospital comarcal de O Salnés, que hasta la fecha no contaba con ningún paciente Covid, mantiene ahora a una persona ingresada afectada por el coronavirus. Otros cinco pacientes continúan ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Del total de los 760 casos activos registrados en el área sanitaria, 740 evolucionan en sus respectivos domicilios bajo seguimiento médico. Cabe destacar que desde que dio comienzo la pandemia, han fallecido 19 personas en la zona y se han recuperado un total de 1.214 pacientes, de los cuales quince pacientes recibieron el pasado miércoles las altas epidemiológicas correspondientes.

Cribado preventivo

En cuanto a la realización de PCR, en las últimas horas se han realizado un total de 633, que se suman así a las 38.055 ya efectuadas desde el pasado mes de marzo. El volumen de test se ha visto incrementado de manera considerable en las últimas semanas debido a la rápida expansión del virus en Pontevedra, O Salnés y sus respectivas áreas de influencia.

Fuentes de la dirección del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra señalaron ayer que todavía no se dispone de los resultados del cribado preventivo que Sanidade decidió realizar a profesionales de la restauración y hostelería de los municipios de la comarca con restricciones especiales.

En el caso concreto de Marín, desde el Concello se informó ayer de que ya ha sido facilitado al departamento autonómico de un listado para intensificar la realización de las pruebas diagnósticas en la Policía Local, taxis y empleados de atención a domicilio, y próximamente se remitirá el de los profesionales de hostelería y restauración.

En la misma línea, los ayuntamientos de Poio, que en la actualidad mantiene 59 casos activos y 105 personas bajo supervisión sanitaria, ha procedido a remitir el listado de negocios para el cribado de PCR. Por su parte, fuentes del gobierno local de Sanxenxo dieron cuenta de que en las últimas horas se contabilizaron 29 positivos por Covid en el municipio, tres menos que el pasado martes 22 de septiembre.

Ante el avance incesante de la transmisión comunitaria del coronavirus, el Comité de expertos sanitarios del Ejecutivo autonómico ha decidido prolongar una semana más las restricciones impuestas en los ayuntamientos de Pontevedra, Poio y Vilaboa, debido a que "el brote sigue teniendo características de alto/medio riesgo", según afirman en su informe. Dichas limitaciones, que el 23 de septiembre también se hicieron extensivas al ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, serán revisadas por la Consellería de Sanidade dentro de siete días en función de la situación epidemiológica de la pandemia.

A nivel autonómico, Galicia suma 4.461 casos activos y Pontevedra es la segunda área sanitaria que registra peor evolución.