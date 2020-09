El primer día de cierre de Reina Victoria "atasca" Rosalía de Castro y Xeneral Rubín

La primera jornada de cierre de la calle Reina Victoria al tráfico ha causado retenciones de vehículos en las calles Xeneral Rubín y Rosalía de Castro, y sus confluencias con Manuel del Palacio y María Victoria Moreno. Los atascos se produjeron principalmente a última hora de la mañana, en la salida de los centros de trabajo y escolares, si bien el tráfico se comportó a primera hora "sin ninguna complicación en ningún punto", según asegura la Policía Local de Pontevedra.

En el otro extremo de Reina Victoria (rotonda de San Roque) el portavoz de la Policía Local explica que el tráfico tuvo menos complicaciones, porque no se dan las mismas circunstancias que cuando se cierra esta vía en verano. Cuando se corta Reina Victoria por las fiestas, se cierra también la calle Alameda y sus salidas, pero ahora la situación es distinta: El tráfico que llega a la rotonda de San Roque con la intención de acceder a Reina Victoria puede continuar por la calle Alameda o desviarse hacia Víctor Said Armesto para salir por orillamar. Por eso, según la Policía Local, no hubo serios problemas de retenciones en este punto, como tampoco en la avenida de Marín.

En todo caso los "despistes" del primer día llevaron a muchos conductores a tratar de acceder desde la Plaza de Galicia a Reina Victoria, que según la última medición de la Policía soporta una densidad diaria de tráfico de 7.634 vehículos en dirección a la Alameda y de 4.213 en dirección a la Plaza de Galicia.

La Policía recomienda a los conductores que proceden de la zona de la estación y Avenida de Josefina Arruti que no se adentren en el centro urbano por Campolongo con la intención de llegar a Reina Victoria, sino que se desvíen por José Malvar hacia la Avenida de Buenos Aires y orillamar. La Policía confía en que este tráfico mejore a medida que los conductores conozcan la nueva situación.

Revenga

"El señor Mosquera aplica el rodillo y se ampara en la pandemia del Covid-19 para ejecutar el cierre de la Avenida Reina Victoria", critica el concejal no adscrito Goyo Revenga. "Creíamos que lo habíamos visto todo, pero Mosquera se supera a sí mismo", critica el concejal quien manifestó su "sorpresa y estupor" ante el cierre de esta "fundamental vía de comunicación de la ciudad". El edil no adscrito denuncia que la medida "corta de raíz" el flujo de tráfico Este-Oeste de la ciudad "y recarga el mismo sobre la rotonda de la avenida de Marín y la calle María Victoria Moreno".

Revenga critica que "sin consultar a nadie, el rodillo del BNG y PSOE pone en marcha una medida precipitada, sin estudiar las consecuencias y que alarma a los vecinos y negocios del entorno". "¿Hasta cuando medidas improvisadas, o realmente se aprovecha la pandemia para realizar un plan ya establecido?", pregunta Revenga.