El PP rechaza la "decisión política de cerrar Reina Victoria con la excusa del covid"

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, rechaza el corte de la calle Reina Victoria, "una de las principales arterias viales y de entrada a Pontevedra" y acusa al gobierno local de usar la excusa de la pandemia para adoptar una decisión política "unilateral" sin contar con los vecinos, los comerciantes, la hostelería y los restantes colectivos sociales. "No se ha consensuado con las diferentes asociaciones afectadas, ni se ha llevado a la Comisión de Movilidad para explicarnos con detalle la actuación, y lo más importante, no se ha hablado con los vecinos ni con el comercio local. Es una decisión impuesta y no dan ni una sola alternativa al tráfico rodado".

"A los pontevedreses les llama la atención que después de siete meses de pandemia, la solución que traen Lores y Mosquera es el cierre de una de las principales vías de comunicación de la ciudad. No han tomado ni una sola medida. Aquí está en cuestión el cierre de una arteria principal de la ciudad, sin consenso con los vecinos y comerciantes, utilizando disculpas falsas y sin informes técnicos", ha expuesto Domínguez. "Llamamos a la ciudadanía a formar un frente común en contra de una gran injusticia. Están bloqueando la entrada a la ciudad". Sobre el origen de la decisión, Domínguez ha argumentado que se pone "como excusa una pandemia siendo una acción que ya estaba siendo estudiada por el Concello": "La disculpa, a ojos de todos, es absolutamente ridícula. Si quieres preservar el distanciamiento social durante el recreo puedes tomar medidas durante lo que dure el mismo, y más teniendo la Alameda a escasos metros".

Por su parte, el Concello elaboró un bando de la Alcaldía para hacer efectivo el cierre de la calle, entre el estacionamiento de Montero Ríos y la calle Palamios, a partir de las 8.30 horas de hoy. El bando determina el cierre, la reordenación de estacionamiento de Palamios y del entorno del centro de enseñanza. El Concello explica que el cierre de Reina Vitoria obedece a ofrecer la oportunidad al centro de enseñanza a cumplir con las medidas de prevención Covid en sus accesos.