El gobierno de Poio critica a la Xunta por suprimir plazas para servicios en Porteliña

El gobierno de Poio envió un requirimiento a la Consellería de Infraestruturas e Movilidade para que recupere lo antes posible las plazas de estacionamiento, destinadas a servicios, que el departamento dependiente de la Xunta acaba de suprimir hace unas semanas en la PO-308, a la altura del núcleo de San Salvador, en la avenida de Porteliña, donde desde hace unos días la Administración autonómica procedió a habilitar una parada de autobús.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Marga Caldas, señala que "no estamos en contra de que se pinte un espacio para buses, pero no puede ser a costa de la supresión de plazas que eran muy utilizadas por el vecindario y por los numerosos comerciantes y responsables de negocios que existen en este emplazamiento". En este sentido, la edil del BNG aclara que Infraestruturas procedió a llevar a cabo esta actuación sin ningún tipo de comunicación previa. "Es cierto que la carretera es de titularidad autonómica y, por lo tanto, la Xunta puede actuar en ella, pero no estaría de más informar a la gente y al Concello cuando se tome una medida que deja a tantos afectados", lamenta Caldas, que recuerda que a pocos metros de esa zona ya existe un espacio específico para las paradas de los autobuses, en la misma avenida.

No es la primera vez que se produce una eliminación de plazas de estacionamiento por parte del ente autonómico en Porteliña, ya ocurrió a finales de 2019.