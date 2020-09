O programa Falamos recala no Campus universitario para "mobilizar" o uso do galego

A vindeira semana bota a andar o programa Falamos no Campus de Pontevedra coa fase informativa e de inscrición, para o que se instalarán dúas casetas informativas en varias facultades entre o martes 22 e o martes 29. O concelleiro de Normalización Lingüística, Alberto Oubiña, e o responsable da área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, Fernando Ramallo, foron os encargados de explicar os principais obxectivos e actividades que se contemplan neste programa.

Segundo indicou Alberto Oubiña unha das principais finalidades é "reverter o proceso de socialización da lingua e de substitución do galego, lingua familiar, polo castelán como lingua de socialización". Para isto, fixo fincapé en que o momento en que as persoas mozas chegan á universidade e inician unha nova etapa con cambios no seu modo de vida tamén pode levar parello un cambio no uso da lingua para o que o programa Falamos ofrece "contexto, actividades e espazos" específicos.

As actividades deseñadas darán comezo no mes de outubro e terán unha sesión ao mes agás o voluntariado lingüístico que será semanal.

Desde o equipo que leva traballando no deseño do programa desde o mes de novembro do pasado ano, deseñáronse as actividades para que se desenvolvan, en principio de xeito presencial, pero tamén contemplan unha versión online no caso de que sexa preciso activala.