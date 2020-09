La Diputación acusa a la Xunta de ocultar datos

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, acusó ayer a la Xunta de Galicia de ocultar datos sobre la pandemia del coronavirus y de realizar una gestión que ha llevado al colapso a la Atención Primaria.

"Tengo que ser responsable y decir la verdad y denunciar lo que está sucediendo: la Xunta de Galicia no nos está contando la verdad, la gente no conoce la verdad", dijo en declaraciones a la prensa.

"Es escandaloso lo que está sucediendo. Los ayuntamientos no conocen los datos y dice el presidente de la Xunta que sería peligrosísimo. No, lo peligroso es que esté colapsada la Primaria. Dar los datos, decir la verdad, no es peligroso, es un deber de los políticos", subrayó la socialista.

También mostró su preocupación porque, dijo, "el sistema educativo no cuenta con los recursos necesarios para atender a una situación como la que vivimos". En este sentido, hizo hincapié en que, entre otras cuestiones, no hay máscaras gratuitas para los niños de familias con pocos recursos.

"El Gobierno de España ve distribuir 15 millones de máscaras. 100.000 para repartir a los ayuntamientos desde la Diputación de Pontevedra. ¿Donde está el presidente de la Xunta?", se preguntó Silva.

"No está haciendo bien las cosas, oculta los datos e impide que podamos tomar decisiones. Por eso yo esta semana le envié una carta porque es de los pocos presidentes de comunidades autónomas que no convocó a las diputaciones y a los alcaldes", informó.

"Yo no voy a estar callada más tiempo, voy a denunciar lo que pasa. Solo queremos que el presidente de la Xunta nos convoque para que seamos capaces de redirigir los recursos de todos. Menos palabrería, menos propaganda y más acción", afirmó.