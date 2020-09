El Concello caldense informa desfavorablemente sobre la planta de gestión de residuos en Godos

El Concello de Caldas de Reis emitió un informe desfavorable sobre el proyecto para instalación de una planta de gestión y valorización de residuos en terrenos de las parroquias de Saiar y Godos, concretamente donde se situaba la antigua cantera de esta última localidad. El informe fue elaborado por el aparejador municipal el día 8 de septiembre en respuesta a la consulta realizada por la Consellería de Medio Ambiente en el marco de la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de esta planta que, según el proyecto presentado ante la Xunta, se destinaría principalmente a la gestión de residuos procedentes de la construcción.

La desautorización del proyecto por parte del ayuntamiento se realiza en base a cuestiones urbanísticas. Según el informe, la instalación se proyecta sobre una parcela compartida con una planta de fabricación de hormigón en el lugar de A Revolta, que está catalogada en el PXOM como suelo urbanizable no delimitado".

El PXOM de Caldas de Reis es un planeamiento "no adaptado" por lo que "para el establecimiento del régimen aplicado al suelo se atenderá al establecido en la disposición transitoria primera, en concreto el supuesto de planeamiento adaptados a la Ley 9/2002". Conforme a esa aclaración el documento técnico expone que "al suelo objeto del informe se le aplicará el planeamiento municipal que clasifica el suelo urbanizable no delimitado de uso industrial y establece para las zonas pendientes de planeamiento de desarrollo un régimen de obras y usos provisionales, si bien no admite como uso provisional el industrial, motivo por lo que se considera que la propuesta que se formula no es conforme con el planeamiento municipal".

El alcalde, Juan Manuel Rey, señaló al respeto que "el informe urbanístico del Concello sobre esta planta de gestión de residuos es muy claro y en base al PXOM no se permite la continuidad del proyecto en este lugar". "El informe fue remitido en plazo a la Xunta que es, en todo caso, la administración competente para continuar con el procedimiento. Asimismo, la superficie en la que pretende instalarse la planta pertenece a la Comunidad de Montes de Godos.