La Audiencia trata de retomar el juicio contra el magnate de las orquestas, pendiente de su salud

La Audiencia Provincial de Pontevedra tratará este lunes de iniciar el juicio contra Ángel Martínez Pérez, "Lito",el que fue gran empresario de las orquestas de Galicia, para quien la Fiscalía solicita una condena de14 años de cárcel por un delito de fraude fiscal.

El juicio se intentará retomar pendientes del estado de salud y cognitivo del acusado, cuya defensa aseguró el pasado mes de junio que su "Lito" padece una enfermedad neurológica degenerativa que, en los últimos meses, empeoró y que impediría que pueda someterse a un proceso judicial con total garantía. La Fiscalía, no obstante, rechazaba entonces este extremo y echaba mano de los informes del Imelga que señalaban que podía someterse a juicio. La Audiencia encargó nuevos informes al Imelga, que, según las fuentes consultadas, ratificarían lo expuesto hasta el momento sobre que el acusado puede someterse a juicio. No obstante, es probable que la defensa insista en que Ángel Martínez no esté en condiciones de hacerlo por la evolución de su enfermedad. La Audiencia Provincial de Pontevedra tendrá la última palabra en el inicio de este nuevo juicio previsto para el lunes.