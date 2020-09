Hasta 22 docentes para el Sánchez Cantón

La peculiar arquitectura del IES Sánchez Cantón y la imposibilidad de disponer de espacios amplios para mantener las distancias de seguridad entre alumnos dictadas por las autoridades sanitarias han generado que sea el centro de la ciudad que más aumente su plantilla para el próximo curso. Así, desde Educación le han sigo asignados 22 nuevos docentes que se sumarán a los 14 que ya les corresponderían.

La directora del centro, Rocío Vieites, explicó que "os nosos espazos son moi reducidos e tan só temos cabida para 17 alumnos, porque entre outras características, as nosas aulas teñen tarima de obra, que nin sequera se pode retirar. Habilitamos as aulas de música e plástica, onde entrarán 20 estudantes, e 30 na biblioteca, pero isto non resolve o movemento que xeran os nosos 1.000 alumnos, e máis tendo en conta a masificación nas tres liñas da ESO e catro en Bacharelato, que dende hai anos levan sendo de catro e cinco, respectivamente".

A mayores, Vieites destaca que el centro que dirige también cuenta con los alumnos de la extensión deportiva del CGTD, "que houbo que desdobrar tamén porque condeceron un número de becas superior ao que podemos albergar con estas normas".

En el caso de Bachillerato, la docencia se impartirá de forma semipresencial, de manera que los alumnos asistirán en días alternos y turnándose cada semana. "A docencia agora mesmo converteuse en velar polo cumprimento das normas sanitarias", destacó Vieites.