Lores critica la gestión de la Xunta en esta crisis

"Me da la impresión de que no se están cumpliendo los protocolos como se debería; el no tomar decisiones, o retrasar ciertas cosas, puede implicar que vayamos para atrás", opina el alcalde de Pontevedra sobre la gestión de esta crisis que están haciendo las autoridades sanitarias. "La Xunta va un poco de campeona, siendo los primeros en salir del confinamiento, por ejemplo, y ahora resulta que retrocedemos", lamenta Fernández Lores, quien se declaró "preocupado" por el desarrollo de la crisis sanitaria en Pontevedra y Galicia. "Deberían hacer las cosas con menos alegría", dijo, para considerar a continuación que el curso escolar es una de esas decisiones que se pudieron tomar sin evaluar realmente las medidas preventivas disponibles y las consecuencias.

Además el alcalde lamenta también la "falta de información" por parte de la Xunta, tanto a las restantes administraciones como a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación. "Tienen que poner los datos encima de la mesa; el gerente del área sanitaria nos convocó el otro día pero tendría que haberlo hecho mucho antes", opina Lores, quien pide "responsabilidad".