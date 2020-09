Terminación de contrato con final feliz

El vendedor José Ramón Chaves Piñeiro, ayer, ante la sede de la ONCE en Pontevedra.

El vendedor de la ONCE, José Ramón Chaves Piñeiro, finalizó su último día como vendedor en Pontevedra repartiendo la suerte, antes de incorporarse como vendedor a Vilagarcía, su pueblo natal. El cupón de la ONCE del pasado lunes ha repartido 315.000 euros en Pontevedra, 9 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

José Ramón Chaves, con puesto de venta en la puerta de Carrefour en A Barca y ambulante en varias calles del centro como Michelena o San José, es quien ha repartido la suerte a nueve de sus clientes, pues, según nos ha dicho "é case seguro que os vendín prácticamente todos no Carrefour, e algún creo que aínda o vendín o domingo".

Se da la casualidad que ayer finalizó su trabajo como vendedor de la ONCE en Pontevedra, donde llevaba vendiendo dos años y dos meses y el próximo día 24 se incorpora a un nuevo puesto de la ONCE en Vilagarcía de Arousa, donde nació y donde vive con su familia. José Ramón Chaves tiene ahora 50 años y un trasplante de riñón en los cuarenta cambió su vida. Camionero de profesión, casado y con dos hijos, después de pasar la larga enfermedad y el trasplante, consiguió rehacer su vida profesional incorporándose a la red de ventas de la ONCE.

Ayer mostraba su felicidad por despedirse de la zona de Pontevedra dando este premio tan importante y que supondrá una gran ayuda a quienes les haya tocado.

