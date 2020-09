El PP pide destinar el superávit del Concello a los sectores más afectados por el covid-19

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha comparecido este miércoles para presentar una nueva moción en la que defiende utilizar el superávit del Concello de Pontevedra, liberado recientemente por el Gobierno de España, "para apoyar exclusivamente a los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus: hostelería, comercio, turismo y autónomos, y reforzar los servicios sociales". "Hemos conocido hace 48 horas que el Ministerio de Hacienda suspende la regla de gasto de los Ayuntamientos, para que puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019. Hemos querido reaccionar con rapidez y contundencia".

En el documento, Domínguez reconoce que desde el Partido Popular "ha endurecido su crítica a la gestión de Lores durante la pandemia en la medida de que el alcalde no ha hecho nada": "A día 16 de septiembre, ya más de medio año de pandemia, el Ayuntamiento aún no ha tomado una única decisión económica sobre la pandemia ni sobre temas sociales". "Hay un alcalde desaparecido, escondido en su despacho, que no hace nada, que no toma medidas, y que cuando presentamos una medida la vota en contra, diciendo que las suyas serán mejores. Y Pontevedra sigue esperando".

"Es una vergüenza que, a día de hoy, Lores no haya publicado las bases para la concesión de ayudas, cuando saben que son hasta el día 31 de diciembre", ha denunciado Domínguez, que ha mencionado que quizá el equipo de Gobierno "esté esperando a la tercera oleada de covid para presentarlas: A Lores se le tendría que caer la cara de vergüenza, por no ser capaz de sacar adelante una ayuda en más de medio año. Mientras, siguen cerrando comercios y locales de hostelería".

"Se utilizó como excusa, para no aprobar la abolición de la tasa de veladores, que no había capacidad económica. Ahora pueden utilizar el superávit. Que nos hagan caso y articulen medidas de una vez. Intentamos condicionar que Lores invierta este dinero en ayudar a aquellos que lo están pasando peor, comercio local, hostelería, autónomos, y a las víctimas de la pandemia más vulnerables, aquellas que se apoyan a través de los servicios sociales. Tenemos pocas esperanzas de que lores apoye nuestras mociones, o las de cualquier otro grupo, y menos aún de que tenga alguna iniciativa de índole económico o social".

Para rematar, el popular ha hecho referencia al síndrome de La Moncloa, "cuando un presidente se alejaba de la realizada": "Podemos decir que Lores sufre del síndrome de Michelena 30, ya que ni sale de su despacho, ni sabe lo que sucede en Pontevedra".