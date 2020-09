Pontevedra reitera la necesidad de derogar la ley Montoro

El remanente del presupuesto municipal alcanzó el pasado año los 19,6 millones de euros. De estos, casi 9 se destinaron a la reforma de la calle Loureiro Crespo y 2,7 millones a una modificación de crédito que se aprobó el pasado julio. Por lo tanto el Concello de Pontevedra todavía tiene en caja unos 7,7 millones de euros.

En todo caso, la suspensión de la regla de gasto de los concellos para el 2020 anunciada por el Gobierno central, no tendrá efectos en la práctica, según explicó el concejal de Facenda del Concello de Pontevedra, Raimundo González. "El Gobierno hace un anuncio de un hipotético decreto futuro, una rectificación del real decreto anterior, pero es una rectificación más ficticia que real", aseguró el edil, dado que en la práctica "no va a dejar utilizar esos remanentes tampoco ahora, no va a permitir que los usen los municipios", indica el concejal.

González Carballo explica que en la práctica el gasto del presupuesto está condicionado a los ingresos, y que actualmente solo se podría gastar "un poco más" de lo autorizado. A efectos de estabilidad presupuestaria "la ley es intocable" por lo que el gobierno local de Pontevedra continúa demandando la derogación de la llamada "ley Montoro".

"Podemos gastar un poquito más, un 10% para coches eléctricos y algo para servicios sociales, pero la ley Montoro vigente impide gastar más de lo que ingresas", por lo que para el concejal de Economía de Pontevedra, el anuncio del Gobierno central es "más ficticio que real".

Remanentes

El Gobierno anunció su intención de suspender la regla de gasto de los concellos para el 2020 después de que el Parlamento rechazase el decreto para la entrega de los remanentes de las corporaciones locales al Gobierno central.

Según el anuncio de la ministra de Hacienda, "se va a permitir incumplir la regla de gasto este año, pero no va a dar tiempo a adjudicar grandes proyectos más allá de la contratación de personal", interpreta el concejal nacionalista, convencido de que el problema principal.

Por otra parte, el presupuesto municipal del año pasado cuenta con un superávit de casi cinco millones de euros que se destinan a amortización de la deuda.

Este nuevo paquete de medidas incluye la suspensión de la regla de gasto para el 2020, permite prorrogar este año el uso del superávit del año pasado para financiar inversiones financieramente sostenibles y permitir concluir en el 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit del 2018.

Con el nuevo decreto "es posible que nos dejen utilizar en el año 2021 el superávit del 2018", pero "aún no sabemos qué pasa con el superávit del 2019", explica el concejal de Economía. Así, se va a permitir incumplir la regla del gasto este año, pero no va a dar tiempo a adjudicar grandes proyectos", explica el concejal.