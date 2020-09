La dueña del chiringuito de Pontesampaio: "Ni había 200 personas ni era una fiesta"

La propietaria del chiringuito "El Ancla" de Pontesampaio niega que la Policía Local de Pontevedra haya disuelto ninguna fiesta en su local el pasado sábado, en la que según informó el Concello de Pontevedra habría unas 200 personas participando en una fiesta a las doce de la noche.

M.J.C.C., responsable del establecimiento, afirma que la intervención policial se produjo a las 23.37 horas, que se limitó a precintar un altavoz que estaba conectado a un teléfono móvil y que en el local había "entre 50 y 60 personas, sentadas, en grupos pequeños, con mascarillas los que no estaban consumiendo y con familias con niños pequeños", explica la propietaria, para rechazar que se estuviese celebrando ninguna fiesta.

Esta hostelera indica que al margen de precintar el altavoz, tras la llegada de la Policía no se cerró el bar, no se echó a nadie del lugar y el establecimiento continuó con su actividad porque "no se disolvió ninguna fiesta", subraya.