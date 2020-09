Familias del CEIP Barcelos claman contra el cierre de un aula de cuarto de Infantil en plena pandemia

Madres y padres de alumnos del CEIP Praza de Barcelos participaron en una protesta ante el centro escolar en la que reclamaron a la Consellería de Educación que no cierre un aula de cuarto curso de Infantil, una decisión que obligará a estar en un mismo espacio a un total de 23 pequeños. Recuerdan que precisamente en plena pandemia del coronavirus se debe intentar proteger al máximo posible a los niños y que mantener dos aulas garantizaría el respeto a todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. Piden una reunión "de carácter urgente" con el jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares.

Almudena López, portavoz de las familias, leyó un comunicado en el que se pidió a la Xunta de Galicia que rectifique respecto al cierre "justamente en medio de una crisis sanitaria de esta magnitud".

"En este centro no tenemos los problemas de otros centros en cuanto a falta de espacio o aulas para dividir al alumnado. De hecho, lleva años organizando la enseñanza de cuarto de Infantil en dos aulas con dos profesoras distintas. Por eso no podemos entender que se suprima una de las aulas cuando más falta hace", aseguró.

Recuerdan que los 23 escolares de tres años van a compartir un espacio siendo niños de una edad a la que les es muy difícil mantener distancias y cumplir protocolos. Es algo que las familias no entienden, máxime "cuando va a haber un aula al lado vacía".

La decisión de la Inspección Educativa tuvo lugar el pasado mes de julio, pero es que en aquel entonces había 19 alumnos matriculados. Sin embargo, desde ese mes se ha incrementado la cifra en cuatro más, alcanzándose los actuales 23. "Consideramos que hablamos ya de un número de alumnos que está lejos de ser reducido", leyó Almudena López en nombre de los afectados.

En este sentido, recordó que el CEIP Praza de Barcelos es un centro que cada año incrementa las matrículas a lo largo del curso, por ser un colegio ubicado en pleno centro urbano, por lo que las familias no descartan que esos 23 escolares sean más en pocos meses.

Las familias cuentan con el apoyo del Concello de Pontevedra, del grupo del BNG en el Parlamento gallego y tienen previsto presentar un escrito en la Xunta de Galicia. "Seguiremos insistiendo", recalcó.

La protesta ante el centro escolar contó con la participación de concelleiros del BNG en Pontevedra y el diputado nacionalista Manuel Lourenzo, que tachó de "absoluta irresponsabilidad" la decisión de la Xunta en el actual contexto de pandemia por la Covid-19.

"Aquí no hay un problema de espacio, hay espacio de sobra para que se produzca esa doble línea que demanda la comunidad educativa. Exigimos que la Xunta de Galicia se ponga las pilas y trabaje para la contratación de profesorado. No hay ningún criterio economicista que quede por encima de los derechos a la salud y de la educación. Desde el BNG nos ponemos a disposición de la comunidad educativa para que se haga justicia", terminó.

El BNG registrará una iniciativa parlamentaria al respecto. Asimismo, Lourenzo manifestó que el inicio del curso escolar está demostrando "un cúmulo de irresponsabilidades" por parte del gobierno autonómico que nos traen "a la situación en la que estamos en este momento".