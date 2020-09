La Transición en Galicia

Las Xornadas de Memoria Histórica de la Diputación que ayer comenzaron en el Pazo de la Cultura pusieron sobre la mesa la necesidad de cuestionar el discurso pactado del 78, homogéneo y acrítico sobre los actores, instituciones y organismos implicados en la Transición, así como el papel vivido en Galicia en el paso de la dictadura a la democracia. Desde diferentes perspectivas, los profesores Ángeles Diez y Xulio Prada, así como la impulsora de la Xunta Pro Devolución de Meirás, Goretti Sanmartín y Xabier Ferreira, autor del informe jurídico para la devolución, hablaron de la francocracia, de la no existencia de una "transición gallega", de la simbólica victoria sobre la familia Franco, que dará ánimos para reivindicar más patrimonio expoliado, para dar paso por la tarde a una visita a la Isla de San Simón reivindicada por Luis Bará como Isla de la Memoria.

La jornada se abrió con la intervención de la diputada provincial María Ortega, que señaló que es preciso "abrirse a los matices" y a no asumir la "dulcificación y consenso" impuesta en el relato de la Transición. Indicó que a día de hoy es preciso cuestionar y replantexar actores e insitucións: "Los acontecimientos hacen que estas jornadas sean más precisas que nunca. Mucha gente en la sociedad se está replanteando el papel de la Corona y la necesidad de repensar el discurso para tener una democracia madura. Hoy es el inicio de curso para muchos escolares. Nuestra primera asignatura es la de ayudar a crecer la democracia y acercar esa necesaria luz sobre el discurso imperante", afirmó.

Relato propio para Galicia

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reclamó un relato propio para Galicia más allá del relato oficial centralista, un relato gallego. "Precisamos voces y miradas propias con las que construir y difundir nuestro relato, que dé cabida al acontecido en nuestro país, que integre la mayor pluralidad de enfoques y sectores posible, y que haga justicia a la semilla que todos los mártires de la libertad de aquel tiempo nos dejaron en herencia", afirmó, para añadir que como alcalde de una ciudad que lleva más de 20 años trabajando a favor de un relato más equilibrado y más fideligno con el acontecido en aquella altura histórica, "no puedo más que saludar con agrado esta jornada que hoy comienza".

Francocracia

El relatorio inaugural fue protagonizado por la doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Complutese, Ángeles Diez, quien subrayó que en la llamada Transición española hubo tanto continuidad como novedad, pero en un periodo que significó la consolidación de un régimen que ni sería democrático ni ya franquista, lo que ella denomina "francocracia", entre 1966 y 1986, pero que continúa hasta hoy, y que "supuso un nuevo trauma histórico que se añadió al trauma previo del golpe de estado y la guerra de resistencia posterior".

Diez también destacó que la llave de los múltiples relatos sobre la Transición es la necesidad de construir un relato homogéneo para destruir una memoria colectiva y habilitar una "memoria del presente": "La memoria compartida de los realmente protagonistas y víctimas se niega mediante tres tópicos: una transición pacífica, consensuada, y la única posible", destacó.

Asimismo, la profesora también aprovechó para hablar de la emergencia de un partido como VOX, "desgranado del tronco del PP, que visibiliza la continuidad ideológica y cultural que nunca abandonó los partidos y las instituciones y también es síntoma de cómo se decantan importantes masas de población hacia un fascismo social reactivado". "Cada rama nueva de esta democracia postfranquista, cada liderazgo político, cada escollo jurídico, cada reforma institucional, brotó del mismo tronco franquista. Y no podrá ser de otro modo mientras no se haga justicia y se finalice con la impunidad de los que de forma sistemática y continuada, fueron infringiendo terribles sufrimientos la este país, mientras no se ponga voz a los protagonistas reales de la Transición, a los que no se les reconoció la lucha, a los que se siguió tratando cómo perdedores que debían aceptar el realismo de las reformas posibles, o, dicho de otro modo, de una continuidad moderna y normalizada", subrayó.

Más centrado en el acontecido en Galicia, el profesor Xulio Prada hizo un recorrido por las visiones, enfoques y lecturas de la Transición en Galicia, haciendo la pregunta de se realmente hubo una Transición gallega o simplemente una Transición en Galicia, inclinándose por la segunda opción. Prada destacó la necesidad de abordar los acontecimientos en el país no solo desde una perspectiva política, sino también poniendo de relevancia los acontecimientos sociales que marcaron la época, con una explicación compleja.

Meirás

La jornada de la mañana se cerró con la participación de Goretti Sanmartín, impulsora de la Xunta Pro Devolución de Meirás desde la Diputación de A Coruña, y del autor del informe jurídico sobre el Pazo, Xabier Ferreira. La nacionalista valoró la importancia del éxito de la sentencia conocida en los últimos días, que insta a la devolución del pazo al pueblo, basada en un modelo de trabajo colaborativo en el que se unió "la movilización social, la investigación, la divulgación y también el compromiso institucional".