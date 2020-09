Sanidade extiende la imposición de medidas restrictivas a los concellos de Poio y Vilaboa

Los concellos de Poio y Vilaboa se suman a Pontevedra como zonas de especial restricción en el área sanitaria como consecuencia de la transmisión comunitaria del coronavirus. Así lo decidió la Consellería de Sanidade, que en la jornada de ayer emitía un comunicado informando de que ambos concellos de la comarca, junto con Laxe, Lalín, A Guarda y O Rosal entrarían a formar parte de las áreas con especial regulación por parte de la Xunta de Galicia.

Con 413 casos activos, Pontevedra y O Salnés suma 11 más que en la jornada del pasado jueves, manteniéndose en la actualidad como una de las áreas sanitarias en las que la incidencia de la Covid-19 está registrando su peor evolución. Asimismo, en las últimas 24 horas se han contabilizado 21 nuevos contagios en la zona y en total ya son 54 los brotes activos.

Según informaron fuentes de la Gerencia del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra y del hospital comarcal de O Salnés, tras semanas de insistencia por parte de los medios de comunicación demandado datos y valoraciones, a este número de brotes están asociados 355 de los positivos que a día de hoy permanecen activos en el área sanitaria.

Del total de pacientes, una decena están ingresados en el Hospital Montecelo, de los cuales ocho permanecen ingresados en una de las unidades de hospitalización y dos se encuentran en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las otras 403 personas contagiadas evolucionan en sus respectivos domicilios bajo la correspondiente supervisión médica.

La importante escalada del virus en la última semana en Pontevedra y su área de influencia ha llevado al subcomité clínico de expertos que se encarga de revisar la situación epidemiológica en Galicia a incluir al municipio pontevedrés, que según el Concello cuenta ya con 200 casos activos, en las zonas con especiales restricciones de la comunidad gallega por la Covid-19.

En las últimas 24 horas se han realizado 440 PCR para la detección de positivos en Pontevedra y O Salnés, un número de pruebas que a medida que pasan los días aumenta, debido a la rapidez con la que se extiende la enfermedad. Desde que dio comienzo la pandemia se han llevado a cabo 30.749 pruebas de este tipo.

Por otra parte, cabe destacar que la cifra de personas que se han recuperado de la Covid-19 en el área sanitaria asciende en la actualidad a 1.080, mientras que 18 han fallecido a causa de la infección provocada por el virus.

Las medidas

Entres las medidas que esta madrugada han entrado en vigor tanto en el ayuntamiento de Poio como en el de Vilaboa, destacan la limitación de los aforos al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería, donde además estará prohibido el consumo en barra; así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada, entre otros.

A su vez, se establece un número máximo de personas en las reuniones, tanto privadas como en la vía pública. Según recordó el departamento autonómico de Sanidade, dicha limitación está fijada en un máximo de 10 personas y también se contempla la reducción de los aforos en celebraciones, tales como bodas, velatorios y lugares de culto.

En concreto, en el caso de celebraciones como bodas, bautizos y comuniones, dichos eventos no podrán superar el 50 % del aforo del salón de banquetes, ni el número máximo de 50 personas, en el caso de lugares cerrados, y de 100 personas en el caso de celebrarse en espacios al aire libre, si bien este apartado de la norma no entrará en vigor hasta el próximo lunes, por lo que no afectará a los eventos previstos para este fin de semana.

Desde el Ejecutivo autonómico se apuntó que, la posible ampliación o reducción de este conjunto de medidas será revisado en el plazo máximo de una semana, en función de cómo evolucione la pandemia en la comarca de Pontevedra.