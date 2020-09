Cerponzóns señala con un hito el miliario del emperador Magnencio en la Ruta Xacobea

La frase en inglés "Welcome to the millenial parish of Cerponzóns" recibe a los peregrinos el nuevo hito conmemorativo instalado por la Concellería de Promoción Económica e Turismo en el Camino de Santiago a su paso por el lugar de Leborei. La señal, acabado en acero corten, con gráfica impresa en vinilo y traducido al inglés, permite indicar un punto de la Ruta Xacobea por el que pasaba la Vía Romana XIX, construida hace 2000 años, y en cuyas cercanías se colocó en el año 350 antes de Cristo un miliario en honor al emperador Magnencio (el original se encuentra en el Museo de Pontevedra y en el lugar hay una réplica con la traducción de la vieja inscripción latina: "Dedicado a nuestro señor Magno Magnencio, pío, feliz, augusto, nacido para el bien de la res pública"). La concejala de Promoción Económica y Turismo, Yoya Blanco, se acercó ayer al lugar acompañada por la presidenta de la asociación vecinal O Chedeiro, Liliana Casás, y de su secretario, Juan José Esperón, para inaugurar el hito, que, tal y como se constata en el texto, traducido al inglés, dista 57,8 kilómetros de Santiago de Compostela.

"Los miliarios -recordó la edila- tenían la función de indicar las distancias entre ciudades o las referencias del Imperio Romano, y esa es precisamente una de las funciones que cumple este miliario moderno que acabamos de instalar en este punto de la Ruta Xacobea, con tanto valor histórico, además de darles la bienvenida a los peregrinos a la hermosa y milenaria parroquia de Cerponzóns y desearles que tengan bueno Camino".

La presidenta de O Chedeiro agradeció a Yoya Blanco su apoyo con esta demanda vecinal "en estos tiempos tan difíciles en los que resulta muy complicado hacer cosas", y aprovechó la ocasión para invitar "a todo el mundo a hacer el Camino Portugués, que pasa por Cerponzóns.