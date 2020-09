Activo un incendio en Cuntis que supera las 20 hectáreas y otro en Ourense

Efectivos de extinción trabajan para controlar dos nuevos incendios forestales: uno, en el municipio de Cuntis, en la provincia de Pontevedra; y otro, en Lobios, Ourense.



El fuego supera las 20 hectáreas calcinadas en el primero, según las estimaciones provisionales, y se inició en la parroquia de Cequeril sobre las 14.59 horas -zona donde se ha producido estos días una pequeña ola de fuegos-. Sobre el segundo, que afecta a la parroquia de Río Caldo y al parque natural de O Xurés, la Consellería de Medio Rural todavía no ha aportado cifras.





Si un sábado, de libre, con sol y 30 grados, prefieres estar en medio de la montaña viendo currar a tus compañeros en vez de tirarte en la playa...es que simplemente tienes el mejor trabajo del mundo ??????? #43grupo #IFCuntis pic.twitter.com/eNGHp10ach — Ferlxv (@ferlxv) September 12, 2020

El incendio de Rebordechau #IFRebordechauVilardeBarrio sigue con virulencia. Actuando en el mas de medio centenar de bomberos forestales #Brif ( @briftabuyo y #Brif Laza) con sus 4 helicópteros ?? y medios de @xunta @SPDCIF pic.twitter.com/cJ8BNICf4Y — Diario de un Bombero (@BrifLaza) September 12, 2020

Controlado el que afecta a una explotación ganadera en Calvos de Randín (Ourense)

Por otro lado,, que ha calcinado ya cerca de 50 hectáreas en a parroquia de Rebordechau. El inicio de las llamas se sitúa a las 11.52 horas.Finalmente, sigue estabilizado el fuego que afecta al municipio de Quiroga (Lugo) desde la madrugada del viernes, en la parroquia do Hospital, y que se inició pasada la medianoche. De momento, el incendio ha calcinado unas 53,09 hectáreas -34,12 de arboladas y 18,97, rasas-.Los servicios de extinción han logrado controlar el el incendio que afecta desde el vienres a un complejo industrial agrícola en el ayuntamiento de Calvos de Randín.Los Bomberos de Xinzo indicaron al 112 Galicia que el fuego quedó bajo control sobre las 11.30 horas y que, aunque una dotación de extinción del ayuntamiento permanece en el lugar por precaución.En este operativo, además de los efectivos del Servicio de Extinción Prevención de Incendio y Salvamento de Xinzo de Limia, participaron también los agentes de la Guardia Civil.Además, desde el 112 se informó a las autoridades medioambientales de la Xunta de Galicia , al Distrito forestal de la zona y también a los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 por si fuera precisa su intervención.Por el momento, no hay constancia de que hubiera personas o animales afectados, aunque el fuego ha calcinado casi por completo dos naves de una explotación ganadera en Calvos de Randín (Ourense).Según la información facilitada por los miembros de los equipos de extinción al 112, de las cuatro naves del complejo industrial agrícola, dos se han visto afectadas por las llamas, que comenzaron sobre las 17.30 horas del viernes, y una de ellas ha tenido su estructura bastante comprometida por las altas temperaturas alcanzadas en su interior., lo cual ha ayudado a que el fuego se propagase con más facilidad. Aunque no ha habido personas afectadas, sí se han calcinado diferentes máquinas y vehículos agrícolas.Todo comenzó sobre las 17.30 horas de la tarde, cuando varios particulares contactaron con la central del 112 Galicia para informar de un incendio en una granja situada en la carretera entre las localidades de Santiago de Rubiás y Meaús.Así, el operativo contó con la intervención de los bomberos de Xinzo y también fue informado el personal del distrito forestal de la zona ante el temor de que el fuego afectase al entorno.Una vez en el punto, fue requerida la intervención del Grupo de Apoyo Logístico de la Axencia Galega de Emerxencias, de modo que un gran camión nodriza apoyó en el suministro de agua a los servicios de extinción. La Guardia Civil también acudió al punto para colaborar en el operativo y, aunque no ha habido daños personales, se informó a Urxencias Sanitarias-061 por si hubiese sido necesaria su intervención.