"Me parece un regreso precipitado, yo habría esperado un mes más", indica Estela Fernández. Esta madre no se siente tranquila con las medidas anti Covid implantadas. "Acabamos de entrar en otra fase, Pontevedra entró en la fase crítica y por lo tanto no sé porqué no han esperado un poco más, para que se estabilizase un poco el tema", argumenta. En todo caso, para esta madre el profesorado está tomando todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos en el centro. "Con el colegio estoy contenta, las medidas son buenas, pero lo malo es lo de los ratios, son demasiados niños y no hay buena ventilación".