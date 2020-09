"Cuando le dije a mi hija que igual hoy tampoco había cole casi se echa a llorar"

"Estoy expectante, supongo que como todo el mundo; no sé qué va a pasar, pero creo que los maestros hacen lo que pueden con los medios que tienen", explica Manuel Montes mientras espera a su hija a la puerta del colegio. "Pero había que empezar el curso porque no podemos hacer otra cosa que seguir viviendo. Y ellos estaban deseando volver, porque llevan mucho tiempo sin ver a sus compañeros y ya lo necesitaban. Yo cuando le dije a mi hija que igual hoy tampoco empezaba el cole casi se echa a llorar, de modo que había que empezar ya pese a todos los problemas y todos los inconvenientes", argumenta este padre. "Ahora habrá que esperar a ver qué pasa. Creo que desde el colegio se hace lo que se puede y esperemos que no pase nada. Riesgos y algún contagio habrá, pero hay que seguir viviendo", subraya.