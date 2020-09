Muere Julio Araújo, pareja de Sonia y único imputado por su desaparición

Durante diez años todas las miradas han estado puestas sobre él en Pontevedra como principal sospechoso para la Policía Nacional de un suceso que todavía conmociona a la ciudad del Lérez. Julio José Araújo Domínguez, pareja sentimental de Sonia Iglesias Eirín en el momento de su desaparición en 2010, falleció ayer en la ciudad del Lérez a la edad de 62 años.

Julio Araújo murió de cáncer de pulmón. Una dolencia que le fue diagnosticada hace ya cuatro años y de la que estaba siendo tratado a domicilio. En concreto, fuentes de su entorno explican que en los últimos tiempos Araújo residía en la casa de su padre en el entorno de Pontevedra, en donde estaba siendo cuidado por su familia. En la última semana, la enfermedad había empeorado significativamente y ayer falleció.Dicen quienes lo conocen de cerca, que estuvo acompañado por sus allegados: Su padre, sus cuatro hermanos y sus tres hijos, dos de una relación anterior y el que tuvo con Sonia Iglesias.

Precisamente por respeto al hijo de Sonia y Julio, la familia de la desaparecida declinó ayer realizar ningún tipo de declaración. Sin embargo, anteriormente ya habían manifestado que la muerte de Julio Araújo es una situación que temían que se produjese ya que, a su juicio, dificulta todavía más aclarar cuál fue el paradero de la pontevedresa, de quien nada se sabe desde el 18 de agosto de 2010.

Aunque tardaron en manifestarlo públicamente, la familia de Sonia sospechó desde un primer momento que Julio estaba relacionado con la desaparición de su pareja. En sus últimas entrevistas, cuando ya se conocía que Julio padecía un cáncer, la hermana de Sonia no dudaba en expresar su temor a que Julio pudiera fallecer sin contar todo lo que creen que sabe del caso. "Él sabe más de lo que dice y el único que tiene en su mano resolver todo esto", indicaba a FARO Mari Carmen Iglesias Eirín en 2018.

También la Policía Nacional sospechó de Julio Araújo.Siempre estuvo en el punto de mira de los agentes en la práctica totalidad de las investigaciones policiales y de la Fiscalía. Aunque se hallaron indicios y contradicciones que apuntaban hacia él, nunca lograron ser lo suficientemente sólidas ante el juzgado.

Estas contradicciones e indicios en su contra fueron reunidas por la Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional en un informe que llevó a que Julio Araújo declarase como imputado por detención ilegal por primera vez casi dos años después de la desaparición de Sonia Iglesias, en 2012. Compareció ante el titular del juzgado de Instrucción número 2 que al ver que pudiera tratarse de un caso de violencia de género se inhibió en favor de la sala especializada. Tres años después y tras múltiples diligencias y declaraciones, el juzgado de violencia sobre la mujer decretó el archivo provisional del caso en 2015. La Fiscalía recurrió y pidió incluso realizar la conocida como prueba P-300 al sospechoso, una especie de máquina de la verdad,pero la Audiencia de Pontevedra rechazó esta petición y confirmó el archivo, levantando la imputación que pesaba sobre Araújo.

Archivo del caso

En 2017, el juzgado de Instrucción 3 de Pontevedra reabrió el caso, aunque este hecho no trascendió a la opinión pública hasta febrero de 2018, cuando se produjo el registro a fondo de la casa que la familia Araújo tiene en las inmediaciones del cementerio de San Mauro. Julio tuvo que volver a declarar en la Comisaría, esta vez acompañado de su hermano David. Según su letrado, declaró ante la Policía Nacional investigado policialmente por un delito de homicidio pero judicialmente nunca más llegó a estar investigado (figura similar a la antigua imputación). El caso volvió a acabar archivado provisionalmente y así se mantiene desde entonces, aunque las pesquisas policiales no cesan.

Durante diez años, Araújo esquivó a los medios de comunicación que solo lograron sacarle alguna manifestación intrascendente grabada con una cámara oculta. A través de su abogado, Jesús Santaló, siempre negó cualquier relación con la desaparición.

Los agentes que lo interrogaron en múltiples ocasiones hablan de una persona fría, hermética e impenetrable, callando ante ciertas preguntas de los agentes.

Así lo explicaba Serafín Castro, quien estuvo al frente de la investigación de la desaparición de Sonia Iglesias como máximo responsable de la UDEV: "He hablado con él largo y tendido, pero cuanto llega en momento de la verdad..., mutis, no dice nada, echa la cabeza para abajo, no te da explicaciones ni se exaspera". Si realmente, como cree la familia de Sonia y la Policía Nacional, Julio tenía algo que esconder, se lo ha llevado a la tumba.

Los indicios en su contra

Julio Araújo fue la última persona en ver a Sonia Iglesias con vida.Según explicó la familia de la desaparecida, la pareja estaba al borde de la ruptura, sino ya rota por completo. La supuesta vida pendenciera y nocturna de Julio Araújo había llevado a Sonia a querer romper la relación y así se lo había confesado a su familia. De hecho, aseguran que incluso le había dado un ultimátum de unos días a Julio para que éste abandonase la vivienda.

La familia de Sonia insiste en señalar que el único beneficiado de la desaparición de la pontevedresa fue el propio Julio, que pudo seguir viviendo en el piso de su pareja en Campo da Torre una vez que a ella se le perdió el rastro.

Él negó este hecho ante la Policía Nacional. Dice que la relación no solo era normal entre ambos, sino que incluso la noche previa a la desaparición habían mantenido relaciones sexuales: Como prueba entregó a la policía un preservativo usado. Esta evidencia se convirtió en un indicio de los investigadores en su contra. Analizaron el ADN pero no hallaron en este objeto ningún tipo de resto de biológico de Sonia, algo muy difícil de haber mantenido relaciones sexuales. La Policía atribuyó este hecho a un intento del entonces investigado de aparentar una relación estable con su pareja, cuando esta ya estaba rota.

La Policía Nacional también intentó incidir en alguna otra contradicción en la que incurrió Araújo. En su primera declaración él aseguró que, aquella mañana, tras recoger a Sonia del zapatero, ella se subió al coche en la calle Arzobispo Malvar y que, tras circular varios metros con el vehículo, se encontraron con un atasco por lo que ella decidió bajarse del coche otra vez y continuar a pie. La Policía examinó las imágenes de las cámaras de tráfico y comprobó que aquel día la circulación era fluida en la zona, por lo que Araújo cambió su versión y dijo que lo que los retuvo fue un vehículo pesado.

Otro de los elementos que siempre llamó la atención de la Policía Nacional fue que Julio Araújo siempre sostuvo que, tras no acudir Sonia a trabajar a las 13.30 horas a la tienda de Massimo Dutti, a las 14.50 horas él fue a buscar a su suegra para buscar a Sonia por los hospitales. Sin embargo, la madre de la desaparecida afirma que esto ocurrió sobre las 15.30 horas. A las 15.11 horas, el teléfono de Julio repite en el Monte Castrove, a diez kilómetros de Pontevedra, a pesar de que él asegura que en todo momento estuvo en la ciudad buscando a Sonia con su familia.