El área sanitaria supera los 400 casos activos de Covid mientras el alcalde acusa a la Xunta de falta de lealtad

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, cree que no ha habido lealtad por parte de la Xunta de Galicia con la administración local respecto a la situación sanitaria de la pandemia de la Covid en el municipio. El anuncio de incluir a la ciudad en la zona de riesgo medio-alto por parte del gobierno autonómico ha sorprendido al Concello. "No recibimos ningún dato hasta media hora antes de la decisión. Se pasó de no haber brotes a haber transmisión comunitaria", se lamentó Lores en una comparecencia hoy tras la reunión del comité local de la Covid-19.

Reconoció que las medidas que se aplicarán en el marco de las restricciones al municipio han servido para bajar la curva de positivos de coronavirus en otras localidades gallegas y que "en una semana se hará una nueva evaluación".

Por parte del Concello se cerrarán los centros sociales, se recupera la recogida selectiva de basura a domicilio, la ayuda de Protección Civil y Policía Local para las personas que vivan solas y necesitan que se les lleven alimentos o medicinas a casa y "se insistirá", con la actuación de la Policía local, en el cumplimiento de aforos, que nos se superen las reuniones de diez personas y se utilice la mascarilla siempre. En este sentido, hizo un llamamiento a que los locales de hostelería hagan cumplir la normativa.

Los parques infantiles, en principio, continuarán abiertos, "ya que en Santiago y A Coruña tampoco se cerraron", y Lores apeló a la responsabilidad de los pequeños usuarios.

En cualquier caso, para el alcalde es "contradictorio" que se haya incluido a Pontevedra en esta "zona roja" mientras se permite el inicio del curso escolar.

Algunos eventos que estaban programados, como la feria "Pont Up Store" serán cancelados, mientras que otros, como la reunión de los alcaldes del Eixo Atlántico, se reorganizarán para cumplir los aforos.

28 nuevos casos en 24 horas

Los datos facilitados hoy por el Sergas incluyen 28 casos nuevos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y o Salnés, que ya tiene 402 activos actualmente y que tras haber superado a la de Vigo se acerca a la de Ourense en una preocupante escalada.

Continúan ingresadas diez personas en el Hospital Montecelo, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

Tal y como publicó hoy FARO, el incremento más acusado en los últimos días se debe a ocho brotes que se han detectado desde el pasado domingo y que siguen aportando nuevos positivos al área sanitaria. Dos de estos brotes surgieron, de hecho, de fiestas privadas en locales alquilados de hostelería en el centro de la ciudad de Pontevedra, con al menos una veintena de casos hasta el momento, cifra que aumentará sin ninguna duda porque se trató de eventos con decenas de asistentes.