Montecelo y el Asilo

El Meollo de la cuestión está en saber si las Hermanitas de los Ancianos Desamparados estarían a la altura de las circunstancias, caso de necesitarse la cesión temporal del antiguo Asilo para acoger pacientes con coronavirus en régimen de aislamiento durante su obligada cuarentena.

Este periódico se hizo eco de la búsqueda por el Hospital Montecelo de un lugar adecuado para dicha función, si un incremento de positivos desbordara puntualmente su capacidad de atención a tales enfermos, que únicamente necesitarían un lugar de clausura para no propagar el maldito virus. Se trata de una hipótesis nada exagerada que, por tanto, requiere de la anticipación debida. Bien sabido resulta que más vale prevenir que curar.

Cuando la pandemia se puso fea la última primavera, Montecelo obtuvo el visto bueno de la Xunta para utilizar con tal fin la residencia del Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Afortunadamente no hubo necesidad de disponer de sus instalaciones porque la cosa no pasó a mayores.

Entonces se pensó en el antiguo Hospital de la Escuela Naval y el Ministerio de Defensa negó su cesión porque su estructura interior había cambiado bastante para adaptarse a otras finalidades distintas dentro del complejo naval. Sin embargo, ni en aquel momento ni tampoco ahora, parece que nadie cayó en la cuenta de la idoneidad del antiguo Asilo para desempeñar dicha función en esta ciudad, solo por el tiempo necesario.

A su estructura residencial suma un estupendo jardín que permitiría a los confinados una suerte de respiro y alivio en su calvario particular. Y también cuenta con una excelente ubicación, a un paso del antiguo Hospital Provincial y no lejos de Montecelo.

Cuando la negociación sobre el futuro del antiguo Asilo estaba en el aire -donde sigue estancada-, ya subrayamos aquí mismo que no resulta nada fácil de discernir quien debe más a quién: si las Hermanitas de los Ancianos Desamparados a Pontevedra o viceversa. Porque si bien es verdad que aquel prestó un servicio extraordinario a muchas familias necesitadas en la atención y el cuidado de sus mayores, no es menos cierto que esta ciudad nunca dio la espalda al Asilo en sus continuas llamadas de apoyo y solidaridad. Ninguna otra institución benéfica de Pontevedra recibió tanto, tanto, tanto, y si ahora tocara devolver solo un poco, no debería haber impedimento alguno.