El consultorio de Pontesampaio estará listo para acoger a su médico el próximo lunes

La Xunta de Goberno Local del Concello de Pontevedra aprobó ayer el expediente de aprobación de la obra de emergencia para condicionar el centro médico de Pontesampaio para adaptarlo a las necesidades de la Covid-19. De esta forma se pretende conseguir que retorne a este consultorio el médico que le corresponde que está ausente por orden del Sergas desde que comenzó la pandemia.

Una de las razones que se esgrimieron desde la administración sanitaria era la imposibilidad de que estas instalaciones de guardar los protocolos anticovid y el compromiso de la administración es que el personal volverá en cuanto el consultorio se adapte a las nuevas necesidades surgidas a raíz de esta crisis. En este sentido, el Concello se comprometió a adaptar el actual consultorio y el Sergas a que volviera el médico a la parroquia en cuanto las obras estén ejecutadas.

Según informó ayer Carme da Silva, que ejerció de portavoz del gobierno local, la ora se iniciará de inmediato se acometerá por el procedimiento de emergencia y tendrá un coste de 20.000 euros. Básicamente, las actuaciones consistirán en la instalación de una nueva puerta exterior que facilite el flujo de entrada y salida, que serán independientes a partir de ahora. También se creará una sala de aislamiento respiratorio independiente,otra sala de espera respiratoria independiente de la anterior, una apuerta de acceso exterior a dicha sala de aislamiento, una puerta de acceso interior desde estas dependencias y timbres en ambas entradas.

Comenzaron ayer mismo

Según explicó Carme da Silva, la obra tenía previsto iniciarse ayer mismo y la intención es que esté finalizada esta misma semana, dado que buena parte de la redistribución interior no precisa obra sino que se realiza con mamparas de aluminio y vidrio que ya está suministrado. De esta forma, cree que el centro podría estar en condiciones de recuperar a su facultativo el próximo lunes.

La concejala del BNG expresó así su deseo de que ahora sea el Sergas el que, cuanto antes, cumpla con su compromiso y regrese a Pontesampaio el médico, de tal forma que evite a los pacientes su traslado hasta Pontevedra como sucede hasta ahora. "Estas son as obras que nos dixeron os propios técnicos do Sergas que eran necesarias para adaptar o centro ao protocolo Covid-19, así que non sería nada serio se non cumple", explica la concejala.