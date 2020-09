El Concello asume la desinfección de los colegios pero exigirá a la Xunta su financiación

El gobierno local de Pontevedra tomó ayer la decisión de asumir el coste de las desinfecciones de los centros educativos (Infantil y Primaria) del municipio "por responsabilidad con la educación pública", tal y como confirmó la edil Carme da Silva.No obstante, consideran que estas desinfecciones a mayores no son competencia municipal y "exigiremos a la Xunta de Galicia su financiación".

Da Silva dejó muy claro que la competencia del ayuntamiento es la limpieza de los centros en horario no lectivo y no su desinfección que es una cuestión sanitaria que depende de la Xunta. No obstante, ante la inminencia del inicio de curso, el Concello asumirá ese compromiso para que los niños se incorporen a las aulas con total garantías.