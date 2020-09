La reina de la huerta de Sanxenxo se exhibe

Sanxenxo vive este año unas fiestas de Santa Rosalía diferentes. La crisis sanitaria obliga a unos festejos frugales pero esto no impidió que el acto central del día, la Feira da Cebola, se celebrase en su esencia, exhibiendo en los decorados puestos la reina de la huerta sanxenxina. Eso sí, por motivos de seguridad se suprimieron la entrega de las "Cebolas de Ouro" y el concurso gastronómico, pero el evento mantuvo su esencia.

Sanxenxo celebró ayer Santa Rosalía. Es un día grande de fiesta en la villa que este año hubo que celebrar, como todo, de manera diferente debido a la crisis sanitaria. Y como cada día de Santa Rosalía, los productos de la huerta sanxenxina y, por encima de ellos, su monarca: la cebolla, tomaron el protagonismo en la plaza de Os Barcos.

Fue una edición de la Feira da Cebola (son ya un total de 38) muy distinta pero no menos vistosa. Y es que aunque por motivos del protocolo anticovid se decidió eliminar del programa la entrega de las "Cebolas de Ouro" y el concurso gastronómico, un total de 41 puestos se instalaron en el recinto de la plaza de Os Barcos para exponer sus productos de la huerta. Y como todos los años y aunque no había concurso, los participantes no quisieron dejar pasar la oportunidad de hacer divertidas figuras con las ristras de cebollas que tuvieron como premio la admiración de los visitantes que accedieron al recinto.

Un público que tuvo que ser contabilizado a la entrada por personal del Concello de Sanxenxo para cumplir conlos protocolos establecidos. Y es que el recinto fue perimetrado y se calculó que no pudieran coincidir en su interior en ningún momento más de 400 personas. También se instalaron por toda la zona dispensadores de geles hidroalcohólicos.

Además, la Policía Local estuvo especialmente pendiente en todo momento del uso de la mascarilla.

En cuanto a los puestos de venta, el protocolo recomendaba dejar libre una zona para el embolsado y que se evite por parte del comprador la manipulación de los productos. En el caso de que fuera imprescindible se le facilitaban guantes desechables. Cuando había más de un comprador en un mismo puesto se hacía imprescindible respetar la distancia en el turno de espera.

La intención del Concello de Sanxenxo era que, a pesar de las restricciones por el Covid-19 se pudiera mantener lo esencial del acto central del día de Santa Rosalía: "Cremos que debemos manter a esencia da Feira que é a exaltación dos productos propios da horta, pese a situación de alerta sanitaria que estamos a vivir. Facémolo cumprindo con todas as medidas para que o público acceda con tranquilidade", aseguraba el jueves Paz Lago. Precisamente, la concejala acudió ayer con el alcalde Telmo Martín a visitar esta feria que permaneció abierta durante toda la mañana y en la que los 41 puestos que se instalaron ofrecieron no solo cebollas, sino otros productos de la huerta sanxenxina.

La crisis sanitaria de la Covid-19 obligó a alterar todo el programa festivo de Santa Rosalía, que suele ser bastante extenso en Sanxenxo. Así, además de la feria con los productos del agro local, el programa de ayer incluyó la celebración de pasacalles y alboradas a cargo de la asociación folclórica Abiñadoira, la misa a las 20 horas en el Templo Nuevo y el concierto a las 22 horas a cargo de la Banda de Música de Sanxenxo en la plaza de Os Barcos.Hoy, día en honor de la Virgen del Carmen, también habrá pasacalles y misa a las 20 horas.