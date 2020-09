"A Casa do Terror" recala el domingo en Caldas con entrada libre

El espectáculo musical infantil y familiar "A Casa do Terror", de Xoán Curiel e A Banda do Verán, llega este domingo a Caldas de Reis en el marco del programa "Cultura no Camiño", de la Agadic.

La actividad tendrá lugar en el patio cubierto del colegio San Fermín a las 18.30 horas con entrada libre y con la aplicación de medidas de seguridad contra la Covid-19.

Se trata de un espectáculo musical y teatral en gallego que está recibiendo excelentes críticas. Es un concierto muy participativo que se desarrolla entre canciones, danza, teatro, clown y una gran interacción con el público asistente.