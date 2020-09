Núcleos familiares que se dedican por completo al mismo negocio por lo que "no entra ni un solo euro en casa"

Alfredo Camarero, uno de los empresarios más fuertes del ámbito de las atracciones de feria en Galicia, hace hincapié además en la especial idiosincrasia de este sector. Subraya que en la mayoría de los casos, tanto desde los más grandes empresarios a los más pequeños particulares, toda la familia suele estar vinculada al negocio de las atracciones.

"Nosotros, que somos de los más conocidos y de los más grandes en Galicia, somos tres hermanos y todos nos dedicamos a lo mismo y hay muchas familias por ahí a las que si le paras la atracción paras a todos los miembros de la familia que viven de ella".

Lo mismo señala María Antonia Díaz desde Barro. Ellos son un puro ejemplo de familias enteras cuyos miembros en edad de trabajar obtienen sus ingresos de las distintas atracciones que llevan por las ferias de toda Galicia. "Aquí nadie vive de otra cosa que no sean las atracciones, así que si no nos dejan trabajar no entra ni un solo euro en casa".

"La situación es desesperada", explica Antonia Díaz, quien dice que en el caso de estas familias de Barro están llegando a un punto de necesidad económica que les empieza a afectar también mentalmente: "Uno ya no sabe qué hacer y piensa en cualquier cosa para dar de comer a sus hijos", explica.

"Nuestro trabajo es la feria, yo qué consejo o qué profesión puedo realizar si de lo que sé es de la feria y de las atracciones", añade. Señala que han buscado otros empleos pero que no han logrado recolocarse en ninguna actividad.

"Lo peor es que vienen seis meses de invierno por delante y no sabemos cómo vamos a hacer", indica Díaz, dado que la temporada, en el caso de estos propietarios más pequeños, comienza en Semana Santa y termina en octubre con San Froilán.