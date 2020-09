Víctor Loira, a por un nuevo reto

Padece enfermedad de Crohn, tiene 8 sedales perianales para drenar fístulas y porta una bolsa de ileostomía para recolectar heces. Sin embargo, esta realidad no es suficiente para frenar a Víctor Loira, el pontevedrés que lleva por bandera visibilizar las enfermedades inflamatorias intestinales a través del deporte.

En su tenaz labor para concienciar a la sociedad sobre patologías totalmente invisibles como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, así como las problemáticas que se encuentran las personas ostomizadas en su día a día, y de mostrar que enfermedad y deporte no están reñidos, el vicepresidente de la Asociación Socio Sanitaria de Enfermedades In?amatorias Intestinales ( ASSEII) afrontará un año más un duro reto deportivo.

En esta ocasión, y tras haber completado el año pasado la vuelta a Galicia en bicicleta y patinete, el vicepresidente de ASSEII, Loira realizará ahora su primer triatlón de larga distancia en Asturias, el Ultra Triatlón Terra Astur, que tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de septiembre.

"Me animé a participar en este triatlón porque, con la pandemia no podemos realizar otras actividades para visibilizar estas enfermedades, y también porque me gusta mucho la organización del evento. Tan solo seremos 15 personas las que participaremos y yo soy la única con patologías", destacó Víctor Loira.

Para el vicepresidente de la asociación pontevedresa, este iniciativa supone un nuevo reto y a pesar de que haya quien opine que es "una locura," para él lo es convivir con sus patologías, las que sufre su mujer o "tener que pelear todos los días por un baño para pacientes ostomizados, por dar visibilidad a nuestra realidad; eso sí que es una locura, más que este reto", asegura Víctor.

La preparación física para la competición conllevó muchas horas de entrenamiento que para Loira fueron "invertidas en salud". En este sentido, señala que a medida que se acercan los meses de otoño y el cambio al invierno, también lo hace el brote de Chron, por lo que "cuanto mejor esté preparado físicamente, cuanto más fuerte, mejor podré llevarlo", apunta.

El Ultra Triatlón Terra Astur supone una gran meta personal, pero también colectiva. Y es que para ASSEII es muy importante lograr la visibilidad de sus problemáticas a través de las hazañas de Víctor. La presidenta del colectivo pontevedrés, Ángela Paz, destaca que "para nosotros, esta iniciativa es una gran campaña de visibilidad y sensibilidad. Con este reto queremos reclamar a las administraciones que inviertan en investigación, en biológicos y en la creación de baños para personas ostomizadas, ya que tenemos unas necesidades específicas".

La mujer de Loira, Tita García, diagnosticada de ELA, completará con él un tramo de la tercera etapa do Ultra Triatlón Terra Astur.