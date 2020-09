Fallece un hombre de 79 años por Covid en Montecelo, la víctima número 18 en el área sanitaria

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha sumado una nueva víctima por Covid-19, la número 18. Se trata de un hombre de 79 años que estaba ingresado en la UCI el Hospital Montecelo y que presentaba patologías previas. No se producían fallecimientos en el hospital pontevedrés por el coronavirus desde el pasado 15 de agosto. El anterior fue un paciente de 69 años.

El importante incremento de casos de Covid-19 se traduce en unas cifras que no dejan indiferente a nadie: más de 50 positivos en dos días y alrededor de 150 en la última semana. El ritmo, de seguir, así, no tardará en alcanzar al de la primera ola de la pandemia, que dejó 17 fallecidos en ambas comarcas, que cuentan con 261 personas enfermas por coronavirus actualmente.

Del total de casos, diez se encuentran hospitalizados, son dos más que el pasado miércoles. En este sentido, hay que recordar que un par de ellos, tal y como confirmó a FARO el jefe del servicio de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, Adolfo Baloira, están en Montecelo por no disponer a nivel particular de un lugar en el que poder recuperarse del virus con garantías de no contagiar a su entorno, es decir, que los sanitarios no veían claro su aislamiento.

Hasta el momento, en el área sanitaria se han curado 1.003 personas. Además, se han realizado 28.717 PCR, 399 en las últimas 24 horas, tal y como informa el Sergas.