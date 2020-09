Unas 1.800 personas pasaron hasta ahora por los actos de Reinicia O Verán de Poio

Cerca de 1.800 personas asitieron, durante los meses de julio y agosto, a las actividades programadas a través del Reinicia o Verán Poio, una iniciativa impulsada desde la concejalía de Festexos, en colaboración con el departamento de Cultura y que a partir de este jueves entra en su tramo final con el estreno de la programación de septiembre.

El cálculo de asistentes es fiable dado que se realizó gracias a los controles de aforo que se llevaron a cabo durante el desarrollo de cada una de las más de 30 citas culturales que se llevaron a cabo entre el 17 de julio y el 30 de agosto. Reinicia o Verán era una fórmula que se puso en marcha para ofrecer a los vecinos y visitantes de Poio de iniciativas variadas para su tiempo de ocio de forma segura y de calidad.

Tal y como explica el concejal de Festexos, Xosé Luis Martínez, entre las citas que contaron con una mayor afluencia cabe destacar el concierto ofrecido por Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre el 18 de agosto en la finca de Ankar ante 400 espectadores. La programación también la abrió el gaiteiro poiense Óscar Ibáñez que reunió a 200 personas, todos sentados y con la separación necesaria.

Las Regueifas Lupe Blanco y Alba María reinician el programa hoy a las 21.30 horas en el muelle de Raxó.El viernes, la plaza Alfredo Romay acogerá el espectáculo "As nosas músicas de aquí". "A banda da Loba" y "Take it easy" actuarán sábado y domingo, respectivamente, en A Reiboa y en el parque de Ferreirós a las 21.30 horas.